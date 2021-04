Qualifier Chauvin de «mauvaise pomme» nie la nature systémique de la violence policière raciste ⋆ .

– de Truthout

Alors que le procès pour meurtre de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd se poursuit, l’accusation tentera de présenter l’accusé comme une «mauvaise pomme». Dans sa déclaration liminaire, le procureur Jerry Blackwell a alerté les jurés qu’ils entendraient des responsables de la police témoigner que Chauvin avait utilisé une force excessive en violation de la politique ministérielle d’appliquer des restrictions uniquement si nécessaire pour amener une personne sous contrôle. Cependant, cet argument obscurcit la violence raciste inhérente au système policier américain.

Le premier témoin de l’accusation à témoigner au sujet des politiques du département de police du Minnesota (MPD) était le sergent à la retraite. David Ploeger, le sergent de police superviseur en service le jour où Chauvin a tué Floyd. C’était son travail de mener des examens du recours à la force. Ploeger a témoigné: «Lorsque M. Floyd n’offrait plus de résistance à l’agent», lorsqu’il était menotté au sol et qu’il ne résistait plus, «ils auraient pu mettre fin à la contention.»

Le lieutenant Richard Zimmerman du MPD a également témoigné sur ce qui constitue un usage autorisé de la force. Il a dit qu’une fois qu’une personne est en sécurité ou menottée, «vous devez la sortir de la position couchée dès que possible car cela restreint sa respiration.» Lorsqu’une personne est menottée derrière le dos (comme Floyd l’était), «cela étire les muscles en arrière», ce qui rend «la respiration plus difficile». Une fois menottés, Zimmerman a ajouté, « vous devez les tourner sur le côté ou les faire asseoir », notant que « vous devez les enlever de leur poitrine » parce que cela resserre la respiration « encore plus ».

« Si votre genou est sur le cou d’une personne, cela pourrait la tuer », a déclaré Zimmerman. «Le ramener au sol face contre terre et mettre votre genou sur un cou pendant ce laps de temps, c’est tout simplement inutile», a-t-il déclaré. Zimmerman ne voyait «aucune raison pour laquelle les agents se sentaient en danger», c’est-à-dire «ce qu’ils auraient à ressentir pour utiliser ce genre de force». La retenue de Floyd «aurait dû cesser une fois qu’il était couché au sol et avait cessé de résister», a-t-il déclaré.

Mais de nombreux policiers de Minneapolis reçoivent une «formation en killologie» par le biais du syndicat de la police, où on leur apprend à tuer plutôt qu’à désamorcer les situations de conflit. Cette formation viole les Principes de base des Nations Unies sur l’usage de la force et des armes à feu par les responsables de l’application des lois, qui exigent que les agents, «dans la mesure du possible», utilisent des techniques non violentes avant de recourir à la force et aux armes à feu.

Les procureurs essaieront probablement d’isoler Chauvin comme l’une des «quelques pommes pourries». Cela peut être une stratégie efficace de poursuite pour convaincre les jurés de le condamner. Mais cette caractérisation de «flic voyou» – également utilisée après le passage à tabac de Rodney King en 1991 et les meurtres par la police de Michael Brown, Philando Castile, Alton Sterling et Breonna Taylor – obscurcit la nature systémique de la violence policière contre les Noirs et les Brunes aux États-Unis. Même la meilleure formation au monde ne peut pas enseigner à la police, qui est autorisée à tuer et déployée pour appliquer un système raciste, à ne pas être raciste.

Les Noirs qui ne sont pas armés ou qui n’attaquent pas la police sont 3,5 fois plus susceptibles d’être tués par la police que les Blancs, selon la Brookings Institution. De plus, la police tue les Noirs à plus de deux fois le taux des Blancs, même si les Noirs représentent moins de 13% de la population américaine. Plus de 75% du temps, les étranglements sont appliqués aux hommes de couleur.

Les procureurs ont été contraints de porter des accusations contre Chauvin parce que le monde entier l’avait vu tuer Floyd. Après que des manifestations massives aient éclaté à la suite de la vidéo horrible de la torture de Floyd par Chauvin – maintenant connue pour avoir duré neuf minutes et 29 secondes – le MPD a limogé Chauvin et les procureurs l’ont accusé de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Ils ont ensuite ajouté une accusation de meurtre au deuxième degré.

Mais que serait-il arrivé si des témoins oculaires n’avaient pas enregistré la mort de Floyd? Chauvin aurait-il été congédié et accusé de meurtre?

L’impunité de la police est la norme

Les agents savent qu’ils font rarement face à un semblant de responsabilité pour avoir tué des Noirs. «Les policiers ont été accusés d’un crime dans seulement 1% de tous les meurtres commis par la police», a rapporté Mapping Police Violence en 2020.

Pendant neuf minutes et 29 secondes, Chauvin a continué d’étouffer Floyd alors que plusieurs spectateurs le regardaient, beaucoup enregistrant visiblement le meurtre. Chauvin n’a pas essayé de cacher ce qu’il faisait. Comme l’a déclaré la témoin oculaire Geneviève Hansen, Chauvin avait l’air «à l’aise» avec son poids sur le cou de Floyd.

D’autres meurtres commis par la police contre des Noirs se sont produits de manière tout aussi ouverte. Michael Brown a été tué alors qu’il marchait dans une rue publique, son corps laissé au sol pendant quatre heures. Eric Garner a été étouffé à mort sur un trottoir public après avoir été soupçonné de vendre des cigarettes illégales non taxées. Ces deux meurtres, survenus en 2014, ont suscité l’indignation du public. Bien qu’il y ait eu des séquences vidéo dans chaque cas, aucune n’était aussi claire et graphique que les images qui documentaient la mort de Floyd. Ni l’officier Darren Wilson qui a tué Michael Brown ni l’officier Daniel Pantaleo qui a tué Eric Garner n’ont jamais été inculpés.

Le «délire excité» est un mythe raciste utilisé pour blâmer les victimes

En tant que témoin oculaire après un témoin oculaire qui a vu Chauvin torturer Floyd à mort présente un témoignage émouvant, la défense tente de détourner l’attention du jury de son meurtre brutal en préparant le terrain pour affirmer à tort que le genou de Chauvin sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes n’était pas la cause du décès.

L’avocat de la défense Eric Nelson a alerté le jury lors de sa déclaration liminaire qu’il «apprendrait des choses telles que… le délire excité». L’officier du MPD Thomas Lane a pointé son arme sur Floyd qui était assis dans sa voiture avant d’être retiré et étouffé à mort. Bien que Lane ait aidé et encouragé Chauvin en tenant les jambes de Floyd, Lane a demandé à un moment donné alors que Chauvin étouffait Floyd, «Devrions-nous le rouler sur le côté? Chauvin a répondu: « Non, en restant là où nous l’avons eu. » Lane a alors dit: «Je m’inquiète du délire excité ou autre», alors que Chauvin maintenait son genou sur le cou de Floyd.

Le «délire excité» est une défense fourre-tout utilisée pour absoudre la police d’avoir tué des Noirs. Selon la Brookings Institution, « [t]Le diagnostic est une appropriation illicite de la terminologie médicale, utilisée par les forces de l’ordre pour légitimer la brutalité policière et pour expliquer rétroactivement certains décès survenus en garde à vue. » Ce diagnostic «combine de manière inexacte et sélective divers signes et symptômes de véritables urgences médicales».

En effet, les avocats de la défense de Chauvin impliquent à tort que Floyd est mort d’abus de drogue, comme Mike Ludwig l’a rapporté dans Truthout. En raison de la «guerre contre la drogue», les Noirs sont ciblés de manière disproportionnée par la police, bien qu’ils consomment de la drogue au même rythme que les Blancs.

Derek Chauvin est une pomme pourrie. Il en va de même pour l’officier Lane qui tenait les jambes de Floyd et l’officier JA Kueng qui tenait le dos de Floyd pendant que Chauvin l’étouffait à mort. Il en va de même pour l’officier Tou Thoa qui a empêché les passants de venir en aide à Floyd.

Mais ce ne sont que quatre des myriades d’officiers qui tuent des Noirs en toute impunité. Ce ne sont pas seulement «quelques pommes pourries». Ces officiers sont emblématiques de la violence policière raciste systémique contre les Noirs aux États-Unis. Quelle que soit l’issue du procès Chauvin, l’ensemble du système doit être inculpé de racisme et de violence en soi.

La Commission internationale d’enquête sur la violence policière raciste systémique contre les personnes d’ascendance africaine aux États-Unis, pour laquelle je suis rapporteur, a entendu le témoignage de membres de la famille et d’avocats sur les meurtres par la police de 43 Noirs et la paralysie d’un autre, tous dont étaient désarmés ou ne menaçaient pas les officiers ou autres. La commission, qui enquête pour savoir si la violence policière contre les Noirs aux États-Unis équivaut à des violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales internationaux, publiera son rapport de 200 pages à la mi-avril. Il contient des recommandations adressées aux décideurs politiques nationaux et internationaux.

Alors que le procès de Chauvin se poursuit, nous devons nous rappeler qu’il ne s’agit pas simplement de l’histoire d’un «flic voyou». C’est une fenêtre sur la violence anti-noire perpétrée régulièrement par la police dans ce pays, dans le cadre d’un système brutal et raciste.

_______

À propos de l’auteur

Marjorie Cohn est présidente de la National Lawyers Guild et professeure à la Thomas Jefferson School of Law, où elle enseigne le droit pénal et la procédure, la preuve et le droit international des droits de l’homme. Elle donne des conférences dans le monde entier sur les droits de l’homme et la politique étrangère américaine.