qualités et capacités de chaque signe du zodiaque pour y parvenir

On verra maintenant quelles sont les compétences et qualités qui peuvent mener au succès ou attirer la chance pour chacun des signes du zodiaque, le meilleur qu’ils ont lorsque leurs énergies sont canalisées de manière constructive, là où se trouve leur point de force et les choses que chacun d’eux peut faire mieux que quiconque. Aucun signe n’est meilleur qu’un autre Mais ils ont tous quelque chose qu’ils brillent ou se démarquent en ce que personne d’autre ne peut leur enlever. Voyons quel est le point d’or de chaque signe du zodiaque.

bélier

Quand ils obtiennent le meilleur d’eux-mêmes, ils sont les gladiateurs du Zodiaque, les grands héros de la vie et du cinéma. Son caractère courageux, audacieux, aventureux, pionnier et compétitif l’amène à se démarquer et à réussir dans les métiers ou activités à plus grand risque: militaire, police, pompiers, toreros, athlètes d’élite, boxeurs et arts martiaux principalement. Des victoires remportées en courant de grands dangers ou en risquant tout. C’est le signe des grands champions qui triomphent après avoir passé des épreuves héroïques.

Taureau

Le point fort de ces indigènes est dans leur constance, leur persévérance et ne jamais dévier du chemin qu’ils ont entrepris, combiné à une disposition paisible, chaleureuse et bienveillante qui sait se faire aimer ou attirer l’aide des autres. Ils réussissent ou atteignent généralement l’objectif dans la seconde moitié de leur vie et ont une capacité ou une chance particulière dans tout ce qui concerne l’argent. Ils triomphent dans le monde des affaires, des affaires, de la banque ou de l’assurance, mais aussi dans l’art: acteurs, chanteurs et autres.

Gémeaux

Ces natifs excellent et réussissent dans des activités intellectuelles de toutes sortes: études, recherche, planification ou organisation. Ils triompheront également dans la communication orale et écrite: écrivains, journalistes, diffuseurs, informaticiens, enseignants, éditeurs, conférenciers. Emplois commerciaux et de relations publiques qui nécessitent un esprit vif. Leur plus grand point de force et de puissance réside dans l’intelligence, l’intelligence, la compétence et la ruse qui sont la manière qui les mènera à réussir.

Cancer

Ce signe se distingue par son extrême sensibilité, sa vie intérieure et sa fantaisie, ainsi que d’autres qualités qui en découlent telles que l’inspiration, la créativité et l’intuition. Tous sont les atouts qui les amèneront à se démarquer dans le monde artistique en tant qu’écrivains ou poètes mais aussi en tant qu’acteurs, chanteurs, musiciens et autres dérivés. Leur tendance à vivre dans le passé nous fait trouver parmi eux d’excellents historiens. Ils se distinguent également dans le monde spirituel en tant que prêtres, voyants ou médiums.

Leo

C’est l’un des signes les plus chanceux du zodiaque dans le domaine matériel, professionnel et social, peut-être le plus. On pourrait dire que ses indigènes sont des rois sans couronne. Ce sont des leaders naturels et avec une relative facilité, ils parviennent à se lever et à atteindre des postes de commandement. Ils sont également habitués à avoir de la chance avec de l’argent et il n’est pas difficile pour eux de se démarquer ou même de devenir célèbre. C’est un signe idéal pour les politiciens, les cadres supérieurs, les banquiers, les officiers de haut rang et les grandes stars du cinéma ou de la chanson où ils donneront le meilleur d’eux-mêmes.

Vierge

Ce signe exalte les valeurs intellectuelles et rationnelles, le travail et le sacrifice. Ils brillent dans le domaine de la science et de la recherche, de l’enseignement supérieur et sont de magnifiques spécialistes dans tous les domaines. Il est idéal pour les médecins, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, les écrivains, les enseignants et les intellectuels en général. Ce sont aussi les meilleurs dans le domaine administratif et bureaucratique, les «cerveaux gris» et les organisateurs d’entreprises ou les économistes distingués qui œuvrent pour la prospérité et la richesse dans le monde.

Balance

Ce serait surtout le signe idéal pour tous les juges, avocats, juristes et législateurs. Aussi pour les diplomates et les ambassadeurs, les médiateurs et tous ceux qui travaillent pour la paix et l’harmonie, en cela ils n’ont pas de rival. Mais ils excellent aussi dans le monde artistique sous toutes ses facettes et dans les œuvres liées à la beauté ou à la mode. Ils sont excellents pour les relations et la communication, ils s’adaptent presque à se fondre dans l’autre personne et obtiennent facilement ce qu’ils veulent d’eux.

Scorpion

Ces personnes excellent surtout dans l’investigation de la mort et de l’au-delà, elles sont les meilleures pour mettre en lumière tous les mystères et les choses les plus cachées ou secrètes. C’est aussi sans aucun doute le meilleur signe pour les détectives, les policiers, les enquêteurs, les psychologues, les parapsychologues, les espions, les agents secrets, les médecins légistes, les sorciers et les alchimistes. On trouvera aussi ici les meilleurs militaires et surtout les plus grands stratèges et généraux qui triomphent dans les plus grandes difficultés.

Sagittaire

Sous la régence du bienfaisant Jupiter, c’est l’un des signes les plus chanceux du zodiaque, mais pas autant que Leo. Leur optimisme naturel ainsi que leur tendance à la foi et à l’espoir les conduisent finalement au succès. Ces natifs se distinguent surtout par leur vocation naturelle pour les voyages et tout ce qui touche à l’étranger, s’ouvrant à d’autres cultures et civilisations. Mais ils atteindront également le succès et la respectabilité en tant que sages, philosophes, théologiens, professeurs, prédicateurs et prélats.

Capricorne

En raison de leur forte volonté, de leur ambition, de leur personnalité spartiate et de leur volonté de faire face aux plus grands sacrifices, ces personnes peuvent atteindre les plus hauts sommets tant dans la sphère matérielle et sociale que dans le monde intellectuel et spirituel. Ils n’ont généralement pas le soutien de la chance, mais ils grandissent et réussissent grâce à leurs qualités personnelles exceptionnelles, atteignant presque toujours le succès vers la deuxième partie de la vie. Ce sont d’excellents politiciens, chefs de file de l’économie et les plus hauts dirigeants.

Aquarium

Ces gens excellent et réussissent en tant que révolutionnaires et réformateurs, ce sont eux qui regardent vers l’avenir et font avancer la société. Des précurseurs, des prophètes, des voyants, des génies, des inventeurs et des créateurs qui construisent le monde futur. Aussi les grands astrophysiciens et astrologues qui regardent vers le ciel, bien que chacun dans sa propre sphère et nature. Les créateurs de nouveaux courants politiques, sociaux, éthiques et spirituels. Enfin tous ceux qui font avancer la science, les découvreurs et les chercheurs.

Poissons

Ce signe donne le meilleur de lui-même et réussit en aidant et en donnant aux autres ou à une cause dont la nature est la construction d’un monde meilleur. C’est le signe le plus spirituel et mystique par excellence, tant dans le monde religieux traditionnel que dans l’ésotérisme et la nouvelle ère: voyants, guérisseurs, médiums ou alchimistes. Mais d’un autre côté, leur immense sensibilité, leur inspiration, leur créativité et leur intuition naturelle les amènent à se démarquer en tant qu’artistes sous toutes leurs facettes: musiciens, chanteurs, acteurs et autres.