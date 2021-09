Qualy: Bottas P1 pour les qualifications au sprint alors que Mercedes domine

in

Valtteri Bottas de Mercedes est parti tard pour assurer la P1 sur la grille pour les qualifications de sprint au Grand Prix d’Italie, mais c’était mission accomplie.

Le Finlandais retombera au fond de la grille pour la course, mais cette pénalité tombe à point car pour les qualifications au sprint, il mènera le peloton.

Son coéquipier Lewis Hamilton a conservé l’avantage pendant la majeure partie des qualifications, mais P2 était finalement la place de départ qu’il devait se contenter, après que P1 ait été arraché par son coéquipier dans le dernier tour de Q3.

Red Bull n’a pas pu trouver la réponse à Mercedes sur un tour à Monza, avec Max Verstappen prêt à commencer P3, 0,4s de moins que la référence de Bottas, tandis que l’autre Red Bull de Sergio Perez se retrouve à partir P9.

En vertu des règles modifiées des qualifications traditionnelles lors d’un week-end de qualification de sprint, les pilotes étaient contraints d’utiliser les pneus tendres C4, avec un maximum de cinq sets autorisés.

Alors que la piste devenait verte pour la Q1, l’équipe locale Ferrari était la première devant son célèbre Tifosi, et Charles Leclerc a fait l’honneur de réaliser le premier temps de la séance, un 1:22,8.

Pendant ce temps, Mick Schumacher a vu son tour de piste supprimé pour avoir enfreint les limites de la piste au virage 11, ce qui signifie que tout tour de vol suivant ne compterait pas.

Un 1:22.4 de Carlos Sainz dans l’autre Ferrari a rapidement brisé la référence de son coéquipier, aidé par un remorquage de Leclerc.

Il ne fallut pas longtemps avant que les prétendants au titre ne commencent à fléchir leurs muscles, Verstappen allant trois dixièmes plus vite que Sainz lors de sa première tentative, tandis que Leclerc se plaignait de problèmes de freinage électrique.

“C’est si difficile à conduire, si difficile”, a déclaré Leclerc alors que les tentatives apparentes de réparation de Ferrari échouaient.

On a parlé de McLaren comme de chevaux noirs pour les qualifications, et Lando Norris a rapidement soutenu cela avec un 1:21.6, mais Mercedes n’a pas tardé à nous rappeler pourquoi ils sont les favoris à Monza, en P1 et P2 ils sont allés, menés par Hamilton sur un 1:20,5.

Verstappen se frayait un chemin dans le trafic alors qu’il se préparait pour un autre tour lancé, ce qui était bien nécessaire car il se retrouvait en P9, après avoir plongé une roue dans le gravier lors de sa tentative d’ouverture.

Cela s’est terminé par un coup de gueule jurant pour le Néerlandais alors qu’il rencontrait à nouveau ledit trafic, forçant une action d’évitement avortée et rapide. Il restait huit minutes en Q1.

Pensez qu’il est temps de libérer l’aileron avant Monza pour faire face au trafic.#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/aoZK16H2G8 – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 12 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Pierre Gasly a ensuite perdu son sang-froid avec le trafic d’Ascari. Avec les 20 voitures en piste, nous assistions au retour des problèmes traditionnels de la Q1 de Monza. Un éventuel blocage de Nikita Mazepin sur Robert Kubica au virage 6 a été noté.

“Mick doit bouger”, dirait Mazepin ironiquement à Haas à l’approche des derniers tours lancés, bien que Monza ressemblait davantage à un parking alors que les pilotes reculaient pour la meilleure approche de la Parabolica.

Le temps de Hamilton n’a pas pu être battu car Mercedes a terminé la Q1 en P1 et P2, mais à l’autre bout, il s’agissait d’une rare sortie de Q1 pour le coéquipier de Hamilton en 2022, George Russell, jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

Yuki Tsunoda aurait son dernier temps supprimé pour les limites de piste, ce qui signifie que Russell était en fait terminé.

L’autre Williams de Nicholas Latifi n’a pas été aussi chanceuse. Il s’est incliné en Q1 aux côtés des Haas de Schumacher et Mazepin, ainsi que de Robert Kubica d’Alfa Romeo, qui remplace Kimi Raikkonen pour le deuxième week-end consécutif.

Ferrari travaillait frénétiquement pour résoudre le problème de frein moteur sur la voiture de Leclerc à temps pour qu’il apparaisse en Q2, laissant les Red Bulls les premiers sur la piste.

Ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour arrêter la Mercedes rampante qui est rapidement entrée dans les 1:19. Bottas était à moins d’un dixième de son coéquipier, mais le 1:19.936 d’Hamilton a laissé Verstappen à plus de sept dixièmes de l’écart.

“J’ai besoin d’un remorquage”, a déclaré Sergio Perez, encore à cinq dixièmes de son coéquipier et en danger de sortir en Q2.

« J’ai toujours le problème, mais maintenant ce n’est plus cohérent. C’est au milieu des virages », a rapporté Leclerc alors qu’il arrivait sur la piste, bien que toujours freiné par sa maladie de SF21.

Pendant ce temps, Fernando Alonso a eu un moment car il a raté la chicane au virage 1, retournant sur les trottoirs et presque heurtant Perez.

Red Bull avait besoin d’un coup de pouce, et cela est arrivé car la confirmation est venue que Bottas prenait une quatrième unité de puissance de la saison, l’envoyant pour commencer le Grand Prix d’Italie dimanche par l’arrière.

Mais c’était dimanche, quant à l’ordre de départ des qualifications du sprint, lui et Mercedes restaient une grande menace.

Quel gâchis ******. #GP d’Italie 🇮🇹 #F1 https://t.co/oHalpesKhD – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 septembre 2021

A trois minutes de la fin de la Q2, la voie des stands bondée a conduit à un quasi-accident pour Aston Martin et Mercedes. “Une honte” a appelé Hamilton, car les mécaniciens d’Aston Martin et d’Alpine ont évité de justesse d’être touchés.

Les commissaires sportifs ont confirmé que cet incident ferait l’objet d’une enquête après la séance, car Verstappen a réduit son déficit sur Hamilton à 0,293 seconde. Cela l’a vu en sécurité, tandis que Norris a divisé la Mercedes et Verstappen en P3.

Perez a également atteint la Q3, bien que pour Vettel, Lance Stroll, Alonso, Esteban Ocon et Russell, la qualification était terminée.

Bottas a établi un 1:20,3 pour lancer la Q3, rapidement écrasé par Hamilton, mais cette fois Verstappen était beaucoup, beaucoup plus proche.

Seulement 0,017 seconde ont séparé Hamilton et le pilote Red Bull alors que Verstappen et Perez ont récupéré un remorquage pratique de Gasly.

Norris volait également en P3 après sa première tentative, également à moins d’un dixième de Hamilton alors qu’il menaçait un choc de qualification.

Les Red Bulls sont revenus sur la piste en formation alors que Verstappen a ouvert la voie, bien que lui et Perez aient du mal à trouver le temps.

Bottas volait cependant, en P1, il est allé en 1:19.555, un temps que Hamilton ne pouvait pas faire mieux. C’était pourtant un doublé de Mercedes sur la grille pour les qualifications au sprint.

Temps (tous montés sur des pneus tendres C4)

1. Valtteri Bottas Mercedes 1:19.555

2. Lewis Hamilton Mercedes +0,096

3. Max Verstappen Red Bull +0.411

4. Lando Norris McLaren +0.434

5. Daniel Ricciardo McLaren +0.440

6. Pierre Gasly AlphaTauri +0.705

7. Carlos Sainz Ferrari +0.907

8. Charles Leclerc Ferrari +0.995

9. Sergio Perez Red Bull +1.056

10. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1.253

11. Sebastian Vettel Aston Martin 1:20.913

12. Lance Stroll Aston Martin 1:21.020

13. Fernando Alonso Alpin 1:21.069

14. Esteban Ocon Alpine 1:21.103

15. George Russell Williams 1:21,392

16. Nicholas Latifi Williams 1:21.925

17. Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1:21.973

18. Mick Schumacher Haas 1:22.248

19. Robert Kubica Alfa Roméo 1:22.530

20. Nikita Mazepin Haas 1:22.716