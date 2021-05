Qualy: C’est une 100e pole position pour Lewis Hamilton

Lewis Hamilton est entré dans l’histoire samedi, venant de l’arrière en qualifications pour décrocher sa 100e pole position en F1 au Grand Prix d’Espagne.

Mettant dans les tours sur une piste où il a gagné par 24s la saison dernière, le pilote Mercedes a réussi un 1: 16.741 pour remporter la pole position.

Cela signifie qu’il est devenu le premier pilote à atteindre le triple des pole positions.

Hamilton a battu le record du plus grand nombre de pôles en 2017, ramenant Michael Schumacher au deuxième rang avec son 68 et Ayrton Senna troisième avec 65.

Max Verstappen a terminé deuxième des qualifications, 0,036s de retard, avec Valtteri Bottas troisième.

Il l’a fait! 100 pole positions pour Lewis Hamilton! 🤩 # F1 pic.twitter.com/bPrkjUHTjI – Planète F1 (@ Planet_F1) 8 mai 2021

Vendredi appartenait à Mercedes avant que Max Verstappen ne jette les sacs de sable et ne soit un quart de seconde plus rapide que Lewis Hamilton lors du FP3 de samedi, préparant le terrain pour une bataille passionnante entre les rivaux au titre pour la pole position.

Construisant la tension, il y a eu une attente de 10 minutes avant le début des qualifications alors que les commissaires ont réparé les barrières au virage 9, qui avaient été endommagées lors d’une collision lors d’une course de soutien.

Pour la deuxième semaine consécutive, Valtteri Bottas a rappelé aux protagonistes du titre qu’il n’allait pas reculer tranquillement, établissant le rythme précoce en Q1 devant Verstappen sur les médiums.

Le trafic s’est avéré problématique, surtout à la lumière de la directive FIA ​​empêchant les pilotes d’utiliser l’ancienne piste au virage 13 pour échapper aux pilotes sur un tour chaud.

Lando Norris a dû se frayer un chemin autour de trois voitures à travers la chicane, les stewards notant l’incident. Il était 13e après sa première manche et risquait d’abandonner.

Comptez les voitures! 🔭 # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/4br6JkH0pS – Formule 1 (@ F1) 8 mai 2021

Norris a réussi sa deuxième manche, le plus rapide de tous en Q1 avec un 1: 17.821. Sont sortis Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Nicholas Latifi et Nikita Mazepin.

Tsunoda n’était pas content. «Je ne peux pas croire cette voiture!» cria-t-il après sa sortie.

En Q2, Verstappen a frappé l’avant avec un 1: 16,922 fulgurant sur les pneus tendres, le plaçant à 0,220 seconde sur Bottas. Hamilton a terminé troisième, un autre 0,024s de moins. Les trois pilotes utilisent les pneus tendres.

La course de George Russell s’est terminée en Q2, comme c’est devenu la norme cette saison, le pilote Williams P15. Il est sorti avec Lance Stroll, Pierre Gasly, Sebastian Vettel et Antonio Giovinazzi.

13e place pour Sebastian en qualifications à @Circuitcat_eng 🏁 📻 | Seb: “Le dernier set n’a pas été très agréable. J’ai eu beaucoup de problèmes avec le front”. # SpanishGP 🇪🇸 #Vettel pic.twitter.com/cLvdzSgJo7 – Sebastian Vettel # 5 (@sebvettelnews) 8 mai 2021

Avec Verstappen dans les 1: 16s en Q2, le gant avait été jeté dans sa bataille pour la pole position avec Hamilton, et aussi Bottas qui était le plus rapide des pilotes Mercedes en Q1 et Q2.

Sergio Perez a ajouté un peu de drame à la Q3 alors qu’il tournait tandis que Hamilton et Verstappen en étaient tous les deux à leurs premiers tours de vol, faisant ressortir les drapeaux jaunes.

Checo a filé # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/EPSDCTJJUu – Formule 1 (@ F1) 8 mai 2021

Les drapeaux ont été effacés avant que Hamilton et Verstappen ne passent, Hamilton le plus rapide avec un 1: 16,741, Verstappen P2, 0.036s de retard, tandis que Bottas était troisième. Perez s’est opposé sans un temps au tableau.

Esteban Ocon, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo et Charles Leclerc ont été séparés par 0,13s dans la bataille pour le meilleur du reste.

Tout se résumait à la deuxième manche des pilotes avec Verstappen dépassant les voitures pour s’asseoir derrière Bottas sur la piste.

Hamilton n’a pas amélioré son temps, pas plus que Bottas, laissant Verstappen. Mais lui aussi ne pouvait pas trouver plus de rythme avec Hamilton prenant sa 100e pole position en Formule 1. Le premier pilote à atteindre le triple des chiffres.

Verstappen s’est qualifié P2 devant Bottas et Leclerc, l’un des rares pilotes à s’améliorer sur sa deuxième manche.

Fois

1 Lewis Hamilton Mercedes 1: 16.741

2 Max Verstappen Red Bull 0.036s

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.132s

4 Charles Leclerc Ferrari 0.769s

5 Esteban Ocon Alpine 0.839s

6 Carlos Sainz Ferrari 0.879s

7 Daniel Ricciardo McLaren 0.881s

8 Sergio Perez Red Bull 0.960s

9 Lando Norris McLaren 1.269s

10 Fernando Alonso Alpine 1.406s

11 Lance Stroll Aston Martin 1: 17.974

12 Pierre Gasly AlphaTauri 1: 17.982

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1: 18,079

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1: 18.356

15 George Russell Williams 1: 19.154

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1: 18.556

17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1: 18,917

18 Mick Schumacher Haas 1: 19.117

19 Nicholas Latifi Williams 1: 19.219

20 Nikita Mazepin Haas 1: 19.807

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.