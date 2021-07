Qualy : Hamilton bat Verstappen en non pole position

in

Lewis Hamilton commencera les qualifications de sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne depuis la P1, mais pas la pole position, après avoir dominé les qualifications vendredi soir.

Le week-end de qualification de sprint expérimental de la Formule 1 s’est poursuivi à Silverstone avec une qualification traditionnelle en trois parties mais dans le créneau horaire inhabituel de vendredi soir, et exceptionnellement avec seulement des Pirelli souples disponibles – cinq par pilote.

La lutte de qualification entre les protagonistes du titre Max Verstappen et Hamilton a commencé au début de la Q1 avec le pilote Red Bull fixant un marqueur, quatre dixièmes plus rapide que le champion du monde en titre. Et il l’a fait même en faisant une erreur. « Bien pris » a été le verdict de Christian Horner sur le mur des stands.

Hamilton a effectué une deuxième manche pour réduire l’écart, mais était toujours en deçà du temps du Néerlandais, cette fois en retard de 0,035 seconde.

Charles Leclerc n’a pas rattrapé son erreur, hors de la piste au virage du Club où il a profité de la vaste zone de dégagement. Il l’a fait avec le troisième meilleur temps.

Nikita Mazepin était un autre pilote ayant des problèmes alors qu’il faisait tourner sa Haas. Il n’a pas progressé, aux côtés de Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi et Mick Schumacher.

La Q2 a commencé avec plus de la même chose à l’avant alors que Verstappen a riposté au temps P1 de Hamilton, allant un dixième plus vite que le Britannique.

Derrière eux, Leclerc n’était pas un pilote Ferrari heureux à la huitième place, disant à son équipe qu’il avait besoin « d’un sillage, les gars » pour passer en Q3. Sergio Perez souhaitait également obtenir un remorquage.

Verstappen et Hamilton ont rejoint les 13 autres pilotes pour un deuxième run, et cette fois c’est le pilote Mercedes qui s’est imposé avec un 1:26.023. Cela l’a mis 0.3s sur Verstappen.

George Russell a réalisé un tour épique pour terminer septième, en Q3 pour le deuxième grand prix consécutif.

Sont sortis Fernando Alonso, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi et Lance Stroll.

Avec une P1 chacun en qualifications, Hamilton et Verstappen sont entrés en Q3 avec tout pour jouer, et aucune idée de qui l’emporterait.

Hamilton a tiré le premier sang, deux dixièmes sur Verstappen. Le leader du championnat n’était pas satisfait des ajustements apportés à sa RB16B et en a fait part à Red Bull.

Sebastian Vettel s’est retrouvé sans temps au tour au tableau, son temps supprimé pour avoir dépassé les limites de la piste à Stowe, tandis que Russell – sous les applaudissements de presque tout le monde dans les tribunes et probablement aussi dans les stands – est passé P7.

En route pour une deuxième manche, Hamilton est devenu violet dans le premier secteur et violet dans le deuxième, mais a commis une erreur dans le troisième, ce qui signifie qu’il n’a pas pu s’améliorer. Verstappen a pu – mais pas assez pour battre Hamilton qui débutera les qualifications du sprint depuis le devant de la grille.

Valtteri Bottas a terminé troisième devant Leclerc, Sergio Perez, qui a perdu un temps pour les limites de la piste, Lando Norris, Daniel Ricciardo et Russell. Sainz et Vettel étaient neuvième et dixième.

Fois

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.134

2 Max Verstappen Red Bull 0.172s

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.414s

4 Ferrari 1.009 de Charles Leclerc

5 Lando Norris McLaren 0.763s

6 Sergio Perez Red Bull 0.710s

7 Daniel Ricciardo McLaren 0.765s

8 George Russell Williams 0.837s

9 Carlos Sainz Ferrari 0.873s

10 Sebastian Vettel Aston Martin 1.045s

11 Fernando Alonso Alpin 1:27.245

12 Pierre Gasly Alpha Tauri 1:27.273

13 Esteban Ocon Alpine 1:27.340

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:27.617

15 Lance Stroll Aston Martin 1:27.665

16 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1:28.043

17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1:28,062

18 Nicolas Latifi Williams 1:28.254

19 Mick Schumacher Haas 1:28,738

20 Nikita Mazepin Haas 1:29,051

