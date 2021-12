Qualy : le crash de Verstappen offre la pole saoudienne à Hamilton

L’accident de Max Verstappen dans le dernier virage des qualifications a donné à Mercedes un lock-out au premier rang pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite.

Le Néerlandais était en passe d’arracher la pole position à son rival au Championnat du monde Lewis Hamilton, mais s’est enfermé et a heurté le mur.

Cela signifiait que Hamilton aurait un gros avantage avec son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas à ses côtés à Djeddah, avec une glorieuse opportunité de potentiellement transformer son déficit de huit points en un avantage avant la grande finale de cette saison passionnante à Abu Dhabi la semaine prochaine. .

Hamilton est entré dans les qualifications avec une accusation d’entrave qui pèse sur lui à la suite d’un incident avec Nikita Mazepin en FP3, après avoir été blanchi d’une infraction distincte de non-respect des doubles drapeaux jaunes agités au cours de la même session.

Malgré le maintien de l’accusation d’entrave, plutôt que d’une pénalité sur la grille, le champion du monde n’a reçu qu’une réprimande, tandis que Mercedes a été condamnée à une amende de 25 000 euros pour n’avoir pas fait assez pour informer Hamilton de la fermeture rapide de Haas.

Le tout nouveau circuit de la corniche de Jeddah s’est intensifié tout au long de la Q1 avec Carlos Sainz en tête du classement avec sa Ferrari plus de la moitié de la séance de 18 minutes, mais il n’y a pas duré longtemps car Verstappen a pris le relais suivi de Bottas qui semblait initialement souffrir aucun effet néfaste de son changement de moteur.

Cependant, le Finlandais a signalé plus tard des « ratés de tir » et a dû s’arrêter à l’extérieur de la zone des stands lorsqu’il est entré dans les stands, mais il est passé en toute sécurité en Q2 en P2 derrière Sergio Perez, qui a arraché la première place à Red Bull.

Il y a eu une surprise parmi les cinq pilotes qui ont été éliminés, car le duo Aston Martin Sebastian Vettel et Lance Stroll était plus lent que tout le monde sauf le duo Haas Mazepin et Mick Schumacher, ce quatuor étant rejoint dans la zone de largage par Nicholas Latifi de Williams.

Fernando Alonso, qui avait enregistré son premier podium en F1 depuis sept ans au Grand Prix du Qatar la dernière fois, a survécu à la peau de ses dents en P15.

Red Bull a continué à avoir le dessus au début de la Q2 grâce à Verstappen, alors que Hamilton a déclaré à la radio de l’équipe « nous n’avons aucune prise ici » sur les pneus moyens, tandis que Sainz a sorti les drapeaux jaunes avec une rotation dans laquelle son arrière l’aile a coupé le mur.

L’Espagnol n’avait pas fixé de temps à ce moment-là et n’avait qu’un seul coup pour se qualifier pour la Q3 après son retour aux stands pour un rafistolage, mais cela a également mal tourné car il a de nouveau failli heurter la barrière et s’est rapproché pour une décevante Départ de la course P15, sauf pénalités. Sainz a décrit la voiture sur la radio de l’équipe comme « impossible à conduire ».

Les commissaires sportifs ont également annoncé vers la fin de la Q2 qu’un incident de blocage dont Sainz s’était plaint, citant Pierre Gasly, ferait l’objet d’une enquête après la séance.

Sainz a été rejoint pour manquer la fusillade du top 10 par Daniel Ricciardo en P11, le pilote McLaren suivi de Kimi Raikkonen, Alonso et George Russell.

Raikkonen a assuré la poursuite des qualifications mouvementées de Bottas alors que les deux Finlandais entrent en contact, tandis que l’autre Alfa Romeo conduite par Antonio Giovinazzi est entrée en Q3 mais a également touché le mur.

En Q3, Mercedes a été la première à essayer des tours rapides, mais Hamilton a eu un moment effrayant qui a mis fin à cette tentative, mais il a eu une autre tentative avec le même train de pneus et est allé un dixième plus vite que Bottas – mais Verstappen a éclipsé la paire avec trois violets. secteurs pour aller 0,382 seconde plus vite, bien qu’il ait dit qu’il avait besoin « d’un remorquage ».

Bottas a ensuite pris la deuxième place à Hamilton, mais le Britannique a ensuite décroché la pole position provisoire avec moins de 90 secondes à faire avant le drapeau à damier, laissant Verstappen avec un dernier tir.

Les deux premiers secteurs violets du pilote Red Bull lui ont donné toutes les chances, mais il a heurté le mur dans le dernier virage et s’est immobilisé sur la piste face à un départ en P3, au mieux, avec des inquiétudes concernant la boîte de vitesses de la RB16B et une pénalité potentielle de grille à venir.