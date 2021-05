Qualy: Leclerc décroche la pole, puis s’écrase

Charles Leclerc a pris le dessus pour le GP de Monaco, mettant sa Ferrari en pole position, pour ensuite chuter et garantir sa P1.

À moins, bien sûr, que sa Ferrari n’ait besoin d’une nouvelle boîte de vitesses.

Après que Ferrari, Red Bull et Valtteri Bottas se soient battus pour les premières places dans les deux premiers segments, c’est Leclerc qui s’est imposé lors de la très importante fusillade pour la pole position.

Il a réussi la pole provisoire pour détruire sa Ferrari lors de sa deuxième manche, empêchant ses rivaux de contester sa P1.

Dans l’état actuel des choses, Max Verstappen débutera la P2 avec Valtteri Bottas troisième sur la grille.

Lewis Hamilton a raté une place au premier rang pour la première fois cette saison, septième plus rapide.

Les qualifications ont commencé avec seulement 19 pilotes dans le mélange après que Mick Schumacher a été exclu de la séance. La recrue de Haas s’est écrasée lourdement à Casino Square à la fin du FP3, détruisant son VF-19.

“Malheureusement, Mick ne participera pas à la séance de qualification du GP de Monaco cet après-midi, en raison de dommages au châssis subis lors de l’accident du FP3”, a déclaré l’équipe sur Twitter.

Cela signifiait que seuls quatre pilotes étaient en ligne pour abandonner à la fin du premier trimestre.

Après 18 minutes de circulation effrénée, et pendant que Mercedes, Ferrari et Red Bull se battaient pour être P1 – Valtteri Bottas semblait au moins trouver quelque chose après avoir lutté dans les séances d’essais, les quatre qui ont abandonné étaient Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Nicholas Latifi. et Nikita Mazepin.

La Q2 était une répétition de la Q1 à l’avant avec Red Bull, Ferrari et Mercedes mélangeant, juste un ordre différent avec Charles Leclerc sortant en tête avec un 1: 10,6. Lewis Hamilton était toujours l’un des six premiers en difficulté, son temps d’une demi-seconde sur le leader Red Bull.

L’émission de samedi de George Russell s’est encore terminée en Q2 avec le pilote Williams se qualifiant à la 15e place. Il est sorti avec Esteban Ocon, quadruple podium monégasque Daniel Ricciardo, Lance Stroll et Kimi Raikkonen.

Raconté par son ingénieur McLaren qu’il avait fait de bons progrès par rapport à la pratique, un Ricciardo déçu a répondu: «Ouais, je um. D’ACCORD. Je n’ai pas beaucoup de réponse pour le moment. Merci.”

Malgré la réduction du peloton à 10 voitures pour Q3, il y avait encore du trafic dans les rues de Monte Carlo car, comme c’est devenu la norme, les 10 ont quitté les stands en même temps.

Max Verstappen a immédiatement posé son marqueur, un 1: 10,576, seulement pour que Leclerc ait battu ce chiffre de 0,230 s pour s’asseoir en pole provisoire après la première manche. Bottas troisième, Hamilton P7.

Lors de sa deuxième descente, Hamilton a embrassé la barrière à Portier mais Leclerc a fait mieux, détruisant sa Ferrari à la piscine.

Le gars du coin a frappé durement la barrière, causant des dommages importants au côté droit de son SF21. Ironiquement, cet accident lui a garanti la pole position, car avec les 18 au compteur et la séance signalée au drapeau rouge, personne ne pouvait battre son temps.

Verstappen a dû se contenter de la deuxième place devant Bottas avec Hamilton à la septième place, ratant la première ligne pour la première fois cette saison.

Sainz a terminé quatrième devant Norris, Pierre Gasly et Hamilton.

Vettel, en Q3 pour la deuxième fois seulement cette saison, s’est qualifié huitième devant Pierre Gasly tandis que Sergio Perez était neuvième et Antonio Giovinazzi a offert à Alfa Romeo sa première performance en Q3 de cette saison. Il a terminé 10e le plus rapide.

