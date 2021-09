Qualy : Max ravit son armée orange avec le poteau de Zandvoort

in

Max Verstappen prendra le départ du Grand Prix des Pays-Bas depuis la pole position tandis que Williams est passé du podium à Spa aux barrières de Zandvoort.

Le Néerlandais a été la vedette du spectacle lors des qualifications, acclamé par une armée de fans néerlandais vêtus d’orange, et a réalisé un 1:08.885 pour décrocher la pole position devant les pilotes Mercedes.

Son rival pour le titre Lewis Hamilton, qui compte trois points d’avance au classement, le rejoindra sur la première ligne de la grille avec Valtteri Bottas P3.

Verstappen devra affronter seul les deux pilotes Mercedes lors de la course de dimanche, son coéquipier Sergio Perez étant à la 16e place.

VERSTAPPEN OBTIENT LA POLE ET LA FOULE DEVIENT SAUVAGE #DutchGP #WTF1 pic.twitter.com/BUkH3GXF9o – WTF1 (@wtf1official) 4 septembre 2021

Ferrari a dû faire face à une tâche ardue dans la pause entre les séances pour réparer le SF21 de Carlos Sainz à temps pour la Q1, l’Espagnol s’étant lourdement écrasé lors des derniers essais. Et tandis que le patron de l’équipe Mattia Binotto ne semblait pas très optimiste 30 minutes avant le début de la séance, Sainz a été l’un des premiers à prendre la piste en qualifications.

Alors qu’il était en P18 après son premier run, et dans la drop zone, il a rebondi en fin de séance pour terminer P2 derrière son coéquipier Charles Leclerc. Le pilote monégasque a terminé en tête de la feuille de temps avec un temps de 1:09,829, 0,193s d’avance sur son coéquipier tandis que Max Verstappen était troisième.

La séance s’est avérée mitigée pour Red Bull car alors que Verstappen s’en sortait facilement, son coéquipier Sergio Perez a abandonné, seulement 16e le plus rapide. Il était l’un des deux gros chocs, l’autre étant Sebastian Vettel en P17.

Alors que Vettel a été bloqué par Nikita Mazepin, le pilote Haas se déplaçant à l’intérieur de son coéquipier uniquement pour se mettre en travers du chemin de Vettel avec les stewards enquêtant sur les deux pilotes Haas, Perez n’a pas franchi la ligne à temps pour faire un dernier tour, rattrapé dans l’embouteillage qu’était le circuit de Zandvoort.

Vettel (P17) a essayé d’obtenir un autre tour lancé à la fin de la Q1 mais a heurté le trafic avec non pas une mais deux voitures Haas #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/y8EQh7O607 – Formule 1 (@F1) 4 septembre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Ils sont sortis avec Robert Kubica, qui remplace Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo pour le week-end, Mick Schumacher et Mazepin.

La Q2 a de nouveau vu Ferrari se battre contre Verstappen et Lewis Hamilton avec le pilote Red Bull le plus rapide avec un temps de 1:09.071. Leclerc alignait P2 devant Hamilton. Et puis vint le rouge que tout le monde savait qu’il finirait par arriver.

George Russell a perdu l’arrière de sa Williams, le Britannique glissant dans le gravier et remontant vers la barrière dans le dernier virage. Frappant la barrière avec son pneu arrière droit, le drapeau rouge est aussitôt lancé… et Russell, qui avait laissé tourner le moteur, regagne le garage Williams.

DRAPEAU ROUGE 🚩 Russell se glisse dans les barrières Il parvient à repartir, s’excuse par radio auprès de l’équipe Williams et retourne aux stands #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/Ia3t1c2OnE – Formule 1 (@F1) 4 septembre 2021

« J’ai juste poussé trop fort. Désolé pour ça », a-t-il déclaré à l’équipe. Les dommages à la suspension arrière ont fait qu’il n’est pas ressorti à la reprise de la séance mais Nicholas Latifi l’a fait… puis il a chuté.

En poussant fort alors qu’il avait une chance de se qualifier pour la finale de Russell, Latifi a touché le gravier et a perdu l’arrière de sa Williams dans le virage 8, mettant fin à la barrière au rythme. C’était un coup dur. “Oui, je vais bien”, a-t-il dit à l’équipe.

Alors que Race Control annonçait que la session ne reprendrait pas, Lance Stroll, Lando Norris et Yuki Tsunoda se sont retrouvés hors des qualifications avec les coéquipiers Williams.

Nicholas Latifi a un méchant shunt et sort un autre drapeau rouge. “Je vais bien”, rapporte-t-il à la radio de l’équipe. La session ne reprendra pas. #DutchGP #WTF1 pic.twitter.com/uNEG0PstaE – WTF1 (@wtf1official) 4 septembre 2021

Daniel Ricciardo a été le premier homme en piste en Q3, le reste des dix premiers faisant une sortie lente alors qu’ils tentaient – ​​dès le départ – de créer des écarts pour leurs tours. Le pilote McLaren a fait un 1:10,5 mais qui a été blitzé par Verstappen avec un 1:08.923. Bottas avait 0,299s de retard sur le pilote Red Bull et Hamilton était encore plus lent.

Le trafic à la sortie des stands a une nouvelle fois causé des maux de tête aux équipes, Fernando Alonso prenant son temps alors qu’il tentait de creuser un écart – « immobilisé à la sortie des stands », se plaignait Verstappen. Cela a mis la pression sur ceux à l’arrière du train, Hamilton le 10e des 10 voitures. Il a franchi la ligne d’arrivée à temps avec environ huit secondes d’avance.

Verstappen a augmenté son rythme à 1:08.885 sans que Bottas ni Hamilton ne soient en mesure de défier. Le Britannique a au moins dépassé son coéquipier pour la P2. Pierre Gasly alignera P4 devant Leclerc et Sainz.

Fois

1 Max Verstappen Red Bull 1:08.885

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.038s

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.337s

4 Pierre Gasly AlphaTauri 0.593s

5 Charles Leclerc Ferrari 0.642s

6 Carlos Sainz Ferrari 0.652s

7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 0.705s

8 Esteban Ocon Alpine 1.048s

9 Fernando Alonso Alpin 1.071s

10 Daniel Ricciardo McLaren 1.281s

11 George Russell Williams 1:10.332

12 Lance Promenade Aston Martin 1:10.367

13 Lando Norris McLaren 1:10.406

14 Nicholas Latifi Williams 1:11.161

15 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1:11.314

16 Sergio Perez Red Bull 1:10.530

17 Sebastian Vettel Aston Martin 1:10.731

18 Robert Kubica Alfa Romeo Racing 1:11.301

19 Mick Schumacher Haas 1:11.387

20 Nikita Mazepin Haas 1:11.875