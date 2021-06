Qualy : Max Verstappen s’empare de la pole en Styrie, devant les deux Mercedes

in

Max Verstappen a décroché une superbe pole position pour Red Bull en Styrie, avec Valtteri Bottas prenant la deuxième place devant Lewis Hamilton – mais une pénalité sur la grille signifie que les deux rivaux du titre repartent ensemble sur la première ligne.

Hamilton s’était placé P3 dans la dernière partie des qualifications, devant un superbe tour de Lando Norris dans sa McLaren, devant Sergio Perez et Pierre Gasly, qui ont réalisé une autre performance impressionnante pour le placer à nouveau dans le top six.

Il y a maintenant quatre pôles chacun entre Verstappen et Hamilton cette saison, et le Grand Prix de Styrie devrait être une autre course passionnante au Red Bull Ring.

Après que Hamilton ait pris la première place des FP3 et que Verstappen ait été le plus rapide lors des deux premières séances d’essais, les qualifications devaient être un autre combat serré entre les deux protagonistes du Championnat du monde.

Le Red Bull Ring était resplendissant sous le soleil de Styrie alors que les voitures s’élançaient pour leurs premiers tours lancés en Q1, avec les suspects habituels à l’avant. Verstappen a réalisé un tour de 1:04,489 et Bottas, avec une pénalité de trois places sur la grille pour son bizarre tour dans la voie des stands en FP2, 0,048s de retard en P2.

Norris a impressionné en courant à un dixième du pilote Red Bull, avec ses coéquipiers Sergio Perez et Daniel Ricciardo à près d’une seconde de leurs premiers repères.

Perez a de nouveau eu du mal lors de son deuxième tour lancé, se plaçant 11e et loin d’être à l’aise avec les derniers runs à faire en Q1.

Pendant ce temps, Kimi Raikkonen a souffert de sous-virage au virage 4 et a plongé ses pneus dans le bac à gravier lors de la descente du virage.

Une grande file d’attente a émergé dans les deux derniers virages avant que les pilotes ne terminent leurs derniers tours de la session, toutes sauf les deux voitures Mercedes, Verstappen et Norris, devant fixer un autre temps pour essayer de passer.

Au final, seules 0,653 seconde ont couvert les 15 meilleures voitures au moment où la Q1 est arrivée à son terme. Le gros choc de la séance a été l’abandon d’Esteban Ocon en P17, aux côtés de Nicholas Latifi, Raikkonen, Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

Ricciardo était sur le point d’abandonner en P15, mais il a survécu pour se battre pour une autre session alors que la Q2 commençait.

Dans un premier temps, les leaders ont cherché à se qualifier pour la Q3 en pneus médium, afin de se donner une plus grande flexibilité stratégique en course – les deux Red Bull ont donné le ton après les premiers runs, avec les 1:04.540 de Verstappen sur les médiums suivis de près par un Perez amélioré de 0,043 s derrière, bien que sur le composé tendre.

Pierre Gasly a été le plus rapide de tous peu de temps après à quatre millisecondes de Verstappen. Il n’y avait que 0,371 seconde entre le Français et Carlos Sainz en 10e position après les premiers runs de la séance, qui ont mis en place la fin de la Q2 pour une arrivée à grand succès alors que les pilotes tentaient de se hisser dans le top 10.

Sainz n’a pas pu améliorer son temps au tour et a ensuite abandonné en P12. George Russell a failli mettre sa Williams en Q3 pour la première fois de sa carrière, avec seulement 0,008 seconde le séparant de Lance Stroll en P13.

Après un début de week-end prometteur, de fines marges ont coûté à Ricciardo et il n’a pu gérer que la 14e place, tandis que Norris était une demi-seconde plus rapide et deuxième derrière Perez à la fin de la Q2.

N’importe qui aurait pu deviner comment la grille s’alignerait à la fin de la Q3 après un peloton mélangé au cours des deux premières séances – ce qui a rendu le visionnage fascinant alors que les voitures quittaient les garages pour les tirs au but dans le top 10.

Hamilton avait réalisé un temps solide lors de la première manche, mais un temps de 1:03,841 de Verstappen lui a permis de 0,364s d’avance sur son rival pour le titre, et sur n’importe qui d’autre d’ailleurs dans ce qui était confortablement le tour du week-end à ce moment-là.

Le pilote Mercedes a opté pour un deuxième tour lancé sur ses pneus tendres et a réussi à réduire son déficit d’un dixième, mais les dernières tentatives étaient encore à venir dans une autre excellente séance cette saison.

Tous les pilotes ont été vus se bousculer pour se positionner dans leurs tours de piste, notamment Hamilton , qui s’est frayé un chemin devant ses collègues. Mais un tour raté du champion du monde l’a vu hors de course pour la pole alors qu’il courait large au virage 9 après deux secteurs plus lents, Bottas le dépassant en dernier.

Ce serait donc le Néerlandais en pole, avec une course fascinante à venir dimanche. La pénalité de trois places de Bottas sur la grille le place en P5, ce qui signifie que les deux premiers dans la bataille pour le titre s’aligneraient à nouveau.

Feuille de temps de qualification

1 Max Verstappen Red Bull 1:03.841s

2 Valtteri Bottas Mercedes 0.194s

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.226s

4 Lando Norris McLaren 0.279s

5 Sergio Perez Red Bull 0.327s

6 Pierre Gasly AlphaTauri 0.612s

7 Charles Leclerc Ferrari 0.631s

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.673s

9 Lance Stroll Aston Martin 0.867s

10 Fernando Alonso Alpine 1.228s

11 George Russell Williams 1:04.671s

12 Ferrari de Carlos Sainz 0.129s

13 Daniel Ricciardo McLaren 0.137s

14 Sebastian Vettel Aston Martin 0.204s

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 0.242s

16 Nicholas Latifi Williams 1:05.175s

17 Esteban Ocon Alpine 0.042s

18 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 0.254s

19 Mick Schumacher Haas 0.866s

20 Nikita Mazepin Haas 1.017s

