Qualy : Norris décroche la première pole en F1 devant Sainz

Lando Norris a réussi le choc du week-end du GP de Russie, du moins jusqu’à présent, en décrochant la pole position devant Carlos Sainz tandis que Lewis Hamilton a marqué le mur, terminant P4.

Un après-midi où Hamilton avait tout à gagner avec Max Verstappen prêt à démarrer la course à la 20e place, le Britannique a commis une rare erreur, lui faisant perdre la chance de la pole position.

Alors que ses rivaux sont passés aux pneus slicks pour les dernières minutes des qualifications, la séance d’Hamilton est allée de mal en pis car il n’a eu qu’une seule chance dans un tour slick, a eu du mal à chauffer ses pneus puis a filé.

Norris a pris la pole position, sa première en Formule 1, battant Sainz de 0,517 seconde. George Russell a placé sa Williams à la troisième place.

George et Lando 🤜🤛#RussianGP pic.twitter.com/znDuDsfzRq – tamis. (@Vetteleclerc) 25 septembre 2021

Malgré les craintes que les qualifications ne soient un échec, les voitures de Formule 1 se sont rendues sur un autodrome humide de Sotchi à 15 heures, heure locale, comme prévu, les intermédiaires étant le pneu de choix.

Après sept minutes de roulage sans problème, Antonio Giovinazzi était le premier fileur de la Q1, se trompant au virage 16. Avec Charles Leclerc juste derrière lui sur la piste, le pilote Ferrari a dû freiner rapidement et prendre des mesures d’évitement. Le tour suivant de Leclerc le plaçait à la troisième place derrière Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, le pilote monégasque effectuant les tours malgré son départ en retrait.

C’était un plan d’action très différent de celui de Red Bull qui a envoyé Max Verstappen, qui a également une pénalité de grille pour avoir pris un nouveau moteur, pendant deux tours, puis l’a opposé sans temps au tableau. Il est rapidement sorti de sa voiture et des qualifications.

Quand vous avez fini de travailler avant tout le monde#RussianGP pic.twitter.com/r4ftRliGTJ – tamis. (@Vetteleclerc) 25 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 26 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Hamilton a effectué une course tardive pour terminer la Q1 en P1 devant Bottas et Sergio Perez tandis que Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Giovinazzi, Nikita Mazepin et Verstappen sont sortis. Un incident au virage 2 entre Lance Stroll et Daniel Ricciardo fera l’objet d’une enquête après les qualifications.

Les pilotes sont restés avec les inters en Q2 malgré l’assèchement de la piste alors que la pluie restait à l’écart. Mercedes a de nouveau été le plus rapide, Hamilton a devancé Bottas d’un dixième, Fernando Alonso a terminé troisième.

Contrairement à la Q1, Ferrari a choisi que Leclerc fasse un temps au tour avec Williams faisant le même appel avec Nicholas Latifi alors que la nouvelle a éclaté que le Canadien a également une pénalité de grille pour un changement de moteur. Ils abandonnent en Q2 avec Sebastian Vettel, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Tsunoda a ajouté son nom à la liste des personnes faisant l’objet d’une enquête pour avoir bloqué Vettel.

Seb a appris à la radio de l’équipe qu’il était en 11e place des qualifications à Sotchi : “Pas question! Pas de moyen putain. Aaaaargh! J’ai perdu tellement de temps avec Tsunoda. Putain.”#RussianGP #Vettel pic.twitter.com/QGSUYb14xk – Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 25 septembre 2021

Le top 10 est resté sur les inters pour le début de la Q3, mais la grande question était de savoir si quelqu’un parierait et chaussait un train de pneus slicks. Russell, toujours en Q3, a été le premier à le faire.

Alors que Hamilton est passé P1 avec un 1:44.050 sur les inters, Russell a commencé un tour lancé sur le Pirellis mou. Avec ses rivaux un par un se dirigeant vers les stands pour le rejoindre sur les slicks, Hamilton est entré dans les stands – et a heurté le mur à l’entrée, endommageant son W12. Ses mécaniciens ont sorti un nouvel aileron avant, des pneus slicks et Hamilton a eu une chance de réaliser un tour lancé avec les pneus slicks. Il a eu du mal à faire chauffer les pneus et a filé lors de sa dernière tentative.

Pendant ce temps, Sainz a inscrit un 1:42.510 pour s’emparer de la pole provisoire, mais Lando Norris s’est ensuite imposé avec un 1:41.993. Russell a également profité de son premier choix de pneus slicks, prenant la troisième place à Hamilton qui n’a pas été en mesure d’améliorer son temps. Daniel Ricciardo était P5 devant Alonso, Bottas, Stroll, Perez et Esteban Ocon.

Latifi, Leclerc et Verstappen occuperont les trois dernières positions sur la grille.

Fois

1 Lando Norris McLaren 1:41.993

2 Ferrari de Carlos Sainz 0.517s

3 George Russell Williams 0.990

4 Lewis Hamilton Mercedes 2.057

5 Daniel Ricciardo McLaren 2.163s

6 Fernando Alonso Alpine 2.211s

7 Valtteri Bottas Mercedes 2.717s

8 Lance Stroll Aston Martin 2.963s

9 Sergio Perez Red Bull 3.344s

10 Esteban Ocon Alpine 3.872s

11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:46.573

12 Pierre Gasly Alpha Tauri 1:46.621

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:46.751

14 Nicholas Latifi Williams pas le temps

15 Charles Leclerc Ferrari pas le temps

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1:49.586

17 Mick Schumacher Haas 1:49.830

18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:51.023

19 Nikita Mazepin Haas 1:53.764

20 Max Verstappen Red Bull pas de temps