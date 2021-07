Qualy : Pôle pour Lewis Hamilton, drapeau rouge pour Sainz

in

La course de Lewis Hamilton pour une neuvième victoire au GP de Hongrie débutera en pole position, le champion du monde devançant Valtteri Bottas lors des qualifications de samedi.

Dans une Q3, tendue dans laquelle Max Verstappen n’a presque pas franchi la ligne à temps pour effectuer un dernier tour tandis que Sergio Perez a raté le match alors que les Red Bulls traînaient les coéquipiers Mercedes dans le trafic, Hamilton a obtenu la pole position. avec trois dixièmes d’avance sur son coéquipier.

Verstappen a dû se contenter de la troisième, quatre dixièmes. Il prendra également le départ du grand prix sur les pneus tendres avec Hamilton et Bottas sur les médiums.

Lewis Hamilton Max Verstappen

Au début de la Q1, Mick Schumacher était assis à l’arrière du garage Haas, tout habillé et prêt à partir, mais sa voiture, qu’il a écrasée lors des derniers essais, ne l’était pas.

Confronté à une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir reçu une nouvelle boîte de vitesses, Haas a annulé sa course contre la montre avec trois minutes à jouer en Q1 et la voiture de Schumacher toujours en pièces.

“L’équipe a tout donné, mais malheureusement la voiture de Mick n’est pas tout à fait prête à participer aux qualifications, avec seulement 3 minutes à jouer en Q1”, a déclaré un communiqué de l’équipe.

La recrue n’était pas le seul pilote en difficulté, Carlos Sainz devant prendre le virage intérieur au virage 1 alors qu’il quittait les stands, Ferrari le libérant effectivement dans le chemin de l’un des AlphaTauris. L’Espagnol est sorti de la Q1 mais risque d’être pénalisé sur la grille.

Les cinq qui n’ont pas réussi étaient Yuki Tsunoda, George Russell, qui a raté la Q2 pour la première fois cette saison, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin et Schumacher. Max Verstappen a donné le ton, 0,210s d’avance sur Lewis Hamilton.

Russell n'atteint pas la Q2 pour la première fois cette saison

Les protagonistes du titre, en pneus médium, ont échangé des positions en Q2 avec Hamilton devant Verstappen de 0,216s.

Charles Leclerc, chaussé de pneus tendres, a placé sa Ferrari entre les deux sur la feuille de temps avant que son coéquipier Sainz ne s’écrase dans le dernier virage, ce qui a marqué la séance d’un drapeau rouge.

L’Espagnol a perdu l’arrière de sa SF21, heurtant la barrière avec le côté gauche de la voiture. Il a tenté de revenir aux stands mais n’a parcouru que quelques mètres avant de s’arrêter. J’ai essayé à nouveau, mais s’est à nouveau arrêté, cette fois en descendant de sa Ferrari.



Bien que la séance ait repris avec six minutes au compteur, les pilotes ont attendu la toute dernière occasion de s’aventurer menant à ce qui devient rapidement un embouteillage familier.

Verstappen a décidé d’échanger ses médiums contre des softs et est allé le plus vite tandis que Hamilton est resté avec son temps de pneu moyen, ce qui signifie que les rivaux du titre commenceront la course de dimanche sur différents composés.

Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi et Sainz sont sortis.

Verstappen a mené Bottas puis Hamilton au début de la Q3, ce dernier enchaînant trois violets pour aller le plus vite avec un 1:15.419. Bottas deuxième à 0,3 seconde et Verstappen troisième, à plus d’une demi-seconde du rythme.

Verstappen a rapporté: “Je ne sais pas pourquoi mais j’ai eu un énorme manque d’adhérence sur ce set [of tyres]. “

La deuxième manche de la Q3 a vu Bottas devancer Hamilton, Verstappen et Sergio Perez, ce dernier retardé par le trafic au point de rater un deuxième tour lancé. Verstappen s’en sort avec une seconde d’avance.

Aucun des pilotes Mercedes ne s’est amélioré tandis que Verstappen l’a fait, mais est resté P3, rejoint par Perez sur la deuxième ligne de la grille.

11 Daniel Ricciardo McLaren 1:16.871

12 Lance Promenade Aston Martin 1:16.893

13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1:17.564

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:17.583

15 Carlos Sainz Ferrari pas le temps

16 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1:17.919

17 George Russell Williams 1:17.944

18 Nicolas Latifi Williams 1:18.036

19 Nikita Mazepin Haas 1:18.922

20 Mick Schumacher Haas pas le temps