Quand a lieu la prochaine annonce de verrouillage? | UK | Nouvelles

La raison pour laquelle de nombreuses restrictions de verrouillage peuvent être assouplies lundi est que la situation actuelle remplit les quatre critères nécessaires pour assouplir les règles, ont déclaré les ministres.

S’adressant au public cette semaine, Boris Johnson a déclaré: «Je tiens à vous remercier en particulier parce que vos efforts ont visiblement porté leurs fruits, nous donnant le temps de vacciner plus des deux tiers de tous les adultes à travers le Royaume-Uni, avec plus d’un tiers – près de 18 millions de personnes – recevant également leur deuxième dose et sauvant ainsi incontestablement de nombreuses vies.

«Et c’est précisément grâce à vos efforts que je peux confirmer aujourd’hui que nous avons réussi nos quatre tests pour faciliter davantage le verrouillage en Angleterre.

“Avec les décès et les hospitalisations à leur plus bas niveau depuis juillet dernier et les quatre médecins en chef du Royaume-Uni acceptant aujourd’hui une réduction du niveau d’alerte, les données soutiennent désormais le passage à la troisième étape en Angleterre à partir du lundi 17 mai prochain.”