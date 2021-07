Quand Aamir Khan a été refoulé par les gardes de la résidence de Sourav Ganguly, voir la vidéo

Dans une suite de cette vidéo, Khan et sa femme Kiran Rao peuvent être vus en train de dîner avec Dada et sa famille racontant la farce de la journée évoquant un énorme rire à la table à manger. (Crédit : YouTube/puccaiidiot)

Croiriez-vous que l’acteur Aamir Khan, qui est l’un des acteurs les plus recherchés de l’industrie, a été refoulé par quelques agents de sécurité de la résidence de Sourav Ganguly. En 2009, Khan, après avoir terminé le tournage de 3 Idiots, était allé rencontrer l’ancien capitaine indien Sourav Ganguly à son domicile de Kolkata, mais l’entrée a été refusée par les gardes de sécurité de Dada. Avant de commencer à vous demander pourquoi les gardes de sécurité n’ont pas reconnu la superstar Aamir Khan, vous devez savoir que Khan avait porté un déguisement et agissait comme un fan fou de Dada voulant se faire cliquer avec son idole.

Khan dans une vidéo de plus de 3 km est vu descendre d’un véhicule près de la résidence de Dada avec son déguisement et marcher avec une démarche étrange. Il porte également un sac sur son sac qui ressemble à celui porté par un vendeur ordinaire. Le sourire empreint de dévotion sur son visage, exprimant l’excitation d’un fan avant de rencontrer Dada, est difficile à manquer avec un étrange accent anglais teinté de bengali. Khan marche ensuite dans les rues de Kolkata en demandant aux passants de se rendre à la résidence de Dada avec un accent étrange. En atteignant la porte du manoir de Dada, Khan dit timidement à un groupe de gardes de sécurité qu’il veut être cliqué avec Ganguly et qu’il est l’un de ses grands fans. Habitués à de telles nuisances au quotidien, les agents de sécurité secouent la tête négativement et lui disent que Ganguly n’est pas chez lui.

Comme un ardent fan, Khan refuse d’acheter l’alibi et insiste pour rencontrer Ganguly, ce qui oblige les agents de sécurité à créer de nouveaux alibis. Alors qu’un agent de sécurité dit à Khan que Ganguly est allé au stade Eden Garden, un autre étend l’alibi plus loin et lui dit qu’il est allé à Jadavpur. Peu convaincu, Khan commence à demander aux habitants du voisin de Dada s’ils ont vu Dada sortir de sa résidence. Fidèle à ses talents d’acteur et aidé par son déguisement, pas une seule personne dans toute la vidéo ne jette un deuxième regard sur Khan et tous considèrent Khan comme un autre fan fou. En fin de compte, Khan dans un coup de départ semble être ravi de pouvoir simplement visiter la résidence de Dada et promet qu’il attendra que le joueur de cricket revienne le rencontrer. Dans une suite de cette vidéo, Khan et sa femme Kiran Rao peuvent être vus en train de dîner avec Dada et sa famille racontant la farce de la journée évoquant un énorme rire à la table à manger.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.