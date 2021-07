Quand All American reviendra pour la saison 4 après la finale de la saison 3, plus le spin-off des retrouvailles

De plus, il y a plus de bonnes nouvelles sur le front All American dans la saison télévisée 2021-2022. Spinoff All American: Homecoming sera également lancé au cours de la saison à venir, The CW prévoyant une date de première mi-saison qui devrait placer le premier épisode au début de 2022. Le spin-off All American sera un drame sportif pour jeunes adultes comme la série parent, mais situé à l’Université Bringston, où l’excellence noire est un mode de vie. Simone de Geffri Maya sera au centre de l’action alors qu’elle essaie de se frayer un chemin vers le sommet du tennis après avoir passé du temps à l’extérieur.