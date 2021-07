Quand America’s Got Talent reviendra sur NBC pour les quarts de finale de la saison 16

Bien sûr, il y a déjà six emplacements comptabilisés grâce aux buzzers dorés qui garantissent que Jimmie Herrod, Northwell Health Nurse Choir, Léa Kyle, Victory Brinker, World Taekwondo Demonstration Team et Nightbirde auront tous une autre chance de montrer pourquoi ils méritent le 1 $ millions de prix et spectacle à Las Vegas. Avec 30 postes vacants, quels actes auront une autre chance de devenir célèbre, et lequel de la grande majorité sera éliminé avant les quarts de finale ? Certains, comme Sethward et Bini le lapin (autant que le lapin est carrément adorable) sont plus susceptibles d’être coupés que d’autres, mais seul le temps dira qui les juges ont décidé de garder et qui ils ont décidé de couper.