Quand Andy Murray joue-t-il à l’US Open ? La superstar britannique affrontera Stefanos Tsitsipas au premier tour à New York

L’US Open 2021 débutera la semaine prochaine à New York et Andy Murray sera impliqué.

Alors qu’un certain nombre des plus grands noms du tennis tels que Serena Williams, Roger Federer et Rafael Nadal sont tous sur le point de manquer la compétition, le Britannique Murray devrait se présenter sur le terrain de Flushing Meadows.

Murray a suggéré qu’il envisagerait son avenir dans le tennis après sa sortie de Wimbledon

Le joueur de 34 ans, qui a remporté le Grand Chelem en 2012, a été ajouté au tableau principal après le retrait de l’ancien champion Stan Wawrinka sur blessure.

Mais neuf ans après sa victoire à New York, Murray est considéré comme l’opprimé après s’être vu attribuer un adversaire sévère au premier tour.

Murray affrontera la tête de série numéro trois Stefanos Tsitsipas lundi (heure à confirmer) pour une place au deuxième tour.

Le Grec de 23 ans est considéré comme l’un des jeunes talents les plus en vue du tennis et semble certain de donner à Murray un affrontement difficile au premier tour.

Andy Murray affrontera Stefanos Tsitsipas au premier tour à New York

Classé 114e au monde à la suite de ses blessures, l’Écossais a enduré une route rocailleuse vers Flushing Meadows après avoir lutté à la fois dans l’Open de l’Ouest et du Sud à Cincinnati, l’Open de Winston-Salem plus récemment.

Mais malgré ces performances, Murray est convaincu qu’il est actuellement meilleur que ne le suggère son classement mondial.

Il a déclaré: «Mon niveau est d’environ 50 ou 60 dans le monde.

« C’est frustrant parce que si je ne bougeais pas bien et que je ne me sentais pas bien physiquement, je serais un peu plus facile avec moi-même.

“Mais quand je gagne un faible pourcentage de points au deuxième service, cela n’a rien à voir avec le côté physique des choses.”

En revanche, Tsitsipas a connu une excellente année après avoir déjà atteint la finale de l’Open de France en 2021, aidant à être troisième tête de série alors qu’il cherche à faire une grande déclaration à l’US Open.