Quand Anthony Joshua combat-il : date, rival, heure et où est le combat ?

La pandémie et différents problèmes juridiques (il avait signé un combat contre Fury qu’un juge a empêché) ont fait prendre deux ans à Anthony Joshua avec peu d’activité. En 2020, il est monté une fois sur le ring et en 2021, il le fera ce samedi.

Calendrier : A quelle heure commence le combat entre Anthony Joshua et Olek Usyk ?

L’un des boxeurs les plus durement touchés par la pandémie a été Joshua. En 2020, il n’a pu se battre qu’une seule fois dans un procès dont on ne se souviendra pas. Maintenant, il doit à nouveau croiser le cuir dans un procès tant attendu et cela restera sûrement dans l’histoire. La soirée Joshua vs Usyk a lieu ce samedi 25 septembre 2021 à partir de 18h00 (heure locale).

États Unis: 13h00 (HAE) / 10h00 (PDT).

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Anthony Joshua vs Olek Usyk ?

DAZN C’est la télévision qui produit la soirée et qui la proposera dans tous les pays où elle est présente, dont l’Espagne, les États-Unis, l’Argentine, la Colombie, le Chili, le Pérou et le Mexique.

