Quand Apex Legends arrive-t-il sur mobile?

On dirait qu’Apex Legends va enfin rivaliser avec d’autres titres populaires de bataille royale sur mobile.

Electronic Arts prévoit de lancer Apex Legends Mobile pour étendre davantage la portée du jeu à plus de plates-formes. La société a publié un article de blog il y a quelques jours indiquant que les bêtas régionaux du jeu seront bientôt lancés. Bien qu’EA n’ait annoncé aucune date exacte pour la sortie, ils ont mentionné que le jeu sera déployé au cours de cette année.

Apex Legends Mobile est toujours dans sa phase de test et les développeurs ne publieront donc que les premiers tests bêta régionaux aux Philippines et en Inde. Il est évident que EA a choisi ces deux endroits pour sa nouvelle plate-forme. L’Inde et les Philippines ont très bien répondu aux précédents jeux de bataille royale sur mobile, PUBG et COD Mobile en étant de parfaits exemples.

Il y a très peu d’informations sur le jeu et comment il se sentira sur les appareils mobiles. Cependant, la société a précisé que le jeu est spécifiquement conçu pour les plates-formes mobiles. Il ne comportera donc pas de support cross-play pour les utilisateurs de PC et de console. Comme Apex Legends, la version mobile est gratuite et comprendra ses propres Battle Pass, des cosmétiques à collectionner et des objets à débloquer; différent de ceux trouvés dans les versions PC et console du jeu.

Au fur et à mesure que la version bêta se déploie dans des régions spécifiques, EA a précisé que le jeu ne sera disponible que pour les utilisateurs d’Android. Les développeurs se développeront davantage dans d’autres régions et permettront également la prise en charge des utilisateurs iOS à l’avenir.

