Quand Apex Legends Mobile sort-il sur Android ?

Bientôt, nous espérons : EA et Respawn restent discrets sur une date de sortie ferme pour le moment, mais les bêta fermées se poursuivent dans certaines régions.

C’est à n’importe qui de deviner

Après avoir été initialement annoncé en 2019 avec une date de sortie prévue pour 2020, Apex Legends Mobile continue d’être MIA, bien que des bêtas fermées soient menées dans certaines régions pour seulement quelques milliers de joueurs. Compte tenu des complications que tout 2020 a probablement causées, il n’est pas surprenant que le jeu soit retardé, mais nous sommes maintenant à mi-chemin de 2021 et toujours aucun signe d’une date de sortie ferme ou même d’une bêta ouverte.

Le déploiement de la bêta régionale fermée se poursuit

Tout comme une date de sortie elle-même, on ne sait pas quand l’Occident pourra enfin mettre la main sur une version bêta fermée convoitée pour Apex Legends Mobile. En avril et mai de cette année, l’Inde et les Philippines ont obtenu le premier tour de bêta fermées. Puis, en juin, Respawn a annoncé sur Twitter que des versions bêta fermées arriveraient « dans quelques semaines » pour l’Égypte, le Liban, le Pérou et la Colombie, mais que cela se soit réellement produit ou non reste flou, car il n’y a eu aucune mise à jour officielle à leur sujet.

En plus de cela, Respawn a annoncé via Twitter le 16 juillet qu’il y aurait bientôt plus de bêtas fermées aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie, qui semblent être actives au 21 juillet 2021.

Une mise à jour sur Apex Legends Mobile : La prochaine série de tests bêta fermés arrivera bientôt en Indonésie, aux Philippines et en Malaisie. Aux joueurs d’autres pays : nous nous efforçons de vous proposer le jeu le plus rapidement possible ! Pré-inscrivez-vous ici 👉 : https://t.co/7c7GC9qgp3 – Respawn (@Respawn) 16 juillet 2021

Pré-inscrivez-vous maintenant

Bêtas ou pas de bêta, date de sortie ou pas de date de sortie, vous pouvez toujours vous préinscrire à Apex Legends Mobile sur le Google Play Store pour garder la main sur le pouls du jeu. En vous préenregistrant, vous pouvez même recevoir une invitation à tester le jeu en version bêta fermée une fois qu’il arrivera dans votre région. Autrement dit, s’il s’agit de votre région. Gardez à l’esprit que vos données d’une version bêta fermée ne seront pas transférées au produit final.

A bientôt, les amis. BIENTÔT.

Apex Legends Mobile

Je ne rajeunis pas ici, Respawn. Et que ça saute.

La bataille royale de ces dernières années fait son chemin vers le mobile. Nous ne savons pas encore exactement quand.