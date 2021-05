Quand appelle le cœur termine une longue et passionnante saison 8 ce week-end. Alors que nous avons vu des images d’Elizabeth retirer son alliance et qu’une résolution potentielle du scénario de Nathan et Lucas a été fortement taquinée, il y a une autre question dans l’esprit de nombreux fans: Will When Calls The Heart sera renouvelé par Hallmark for Season 9? Certains acteurs, dont Erin Krakow, Pascale Hutton et Kavan Smith, ont des réflexions sur la question.