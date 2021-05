Quand appelle le créateur du coeur a des messages pour les hearties qui cessent de montrer après que le triangle d’amour se révèle

Si vous ne pouvez pas les convaincre, laissez-les partir, je suppose. Honnêtement, je pense que la principale chose que Brian Bird et d’autres personnes liées à la série n’ont pas soulignée est que Kevin McNally, qui joue Nathan dans When Calls The Heart, ne quitte pas la série. Il a également été vu lors d’une scène de la finale de la saison 8 – et spoilers évidemment – réconfortant Faith après que Carson ait quitté Hope Valley. Bien qu’il ne soit pas clair si Carson reviendra ou où va le scénario de Faith, Nathan a toujours un impact majeur et aura un impact majeur sur Hope Valley à l’avenir. Donc, pour moi, même si vous êtes Team Nathan, il y a une raison de se réjouir. Maintenant qu’il n’est pas dans l’étrange va-et-vient avec Elizabeth, Nathan aura l’occasion de faire sa propre marque dans un scénario majeur ou même de trouver sa propre âme soeur. Peut-être que les fans aimeront même mieux cette personne pour Nathan et Allie et la vie qu’ils construisent.