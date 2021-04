Quand Apple pourrait-il publier iOS 14.5 au public?

Alors qu’Apple continue de tester la version bêta d’iOS 14.5, des spéculations commencent à monter sur une publication potentielle pour le public. Actuellement, tous les signes indiquent une sortie au printemps. Lisez la suite pour récapituler tout ce que nous savons sur iOS 14.5 jusqu’à présent.

Quoi de neuf dans iOS 14.5?

Le plus gros changement dans iOS 14.5 est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de déverrouiller votre iPhone avec votre Apple Watch lorsque vous portez un masque facial. Cette fonctionnalité nécessite également watchOS 7.4, que nous prévoyons d’être rendu public aux côtés d’iOS 14.5.

Après avoir mis à jour et activé cette fonctionnalité, votre iPhone se déverrouillera automatiquement avec votre Apple Watch la prochaine fois que vous porterez un masque facial. Lorsque votre iPhone se déverrouille, vous recevez une notification de retour haptique sur votre Apple Watch vous indiquant que votre iPhone a été déverrouillé par l’Apple Watch. Il existe également la possibilité de «Verrouiller l’iPhone» rapidement directement à partir de cette notification Apple Watch.

iOS 14.5 comprend également une mise à niveau majeure de la confidentialité sous la forme de la transparence du suivi des applications, une fonctionnalité qui était prévue pour la version initiale d’iOS 14 mais qui a été retardée jusqu’à présent.

La transparence du suivi des applications est une nouvelle fonctionnalité qui oblige les applications à demander l’autorisation des utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web. Sous Paramètres, les utilisateurs pourront également voir quelles applications ont demandé l’autorisation de suivre afin de pouvoir apporter des modifications à leur guise.

Par exemple, une fois que cette exigence entre en vigueur, vous verrez une fenêtre contextuelle lorsque vous ouvrez l’application Facebook indiquant que Facebook aimerait vous suivre sur d’autres applications et sites Web. Vous aurez le choix entre deux options: « Demander à l’application de ne pas suivre » ou « Autoriser ». La fonctionnalité a déjà soulevé la colère de Facebook.

Ensuite, iOS 14.5 apporte une nouvelle fonctionnalité d’intelligence Siri qui aide l’assistant virtuel à s’adapter à votre application musicale préférée. Apple a expliqué que parce qu’il n’y a pas de paramètre spécifique dans iOS où les utilisateurs peuvent configurer un service de musique «par défaut», cette fonctionnalité est conçue spécifiquement comme une fonctionnalité d’intelligence Siri.

Cela signifie que lorsque vous demandez à Siri de lire une chanson pour la première fois après l’installation d’iOS 14.5, Siri vous demandera quelle application vous souhaitez utiliser. Après avoir appuyé sur l’une des options, elle deviendra la valeur par défaut pour les commandes suivantes. Cela fonctionne pour des applications telles que Spotify, Pandora et Amazon Music.

iOS 14.5 inclut également des modifications notables de Siri. Apple dit que l’assistant vocal ne sera plus par défaut une voix féminine à partir de cette version. Il existe également deux options vocales supplémentaires parmi lesquelles choisir.

Autres nouvelles fonctionnalités d’iOS 14.5:

Version iOS 14.5

Apple n’a généralement pas annoncé à l’avance la sortie des mises à jour ponctuelles d’iOS, mais cette année, nous avons eu un indice sur la date à laquelle nous prévoyons la sortie d’iOS 14.5.

Comme mentionné précédemment, l’une des nouvelles fonctionnalités clés fournies avec iOS 14.5 est la nouvelle fonctionnalité de confidentialité App Tracking Transparency. Apple a déclaré que la transparence du suivi des applications « se déploiera largement au début du printemps avec une prochaine version d’iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14. » Dans une récente interview, Tim Cook a déclaré que la transparence du suivi des applications était à «plusieurs semaines» à ce stade.

À titre de comparaison, l’année dernière, Apple a sorti iOS 13.4 le 24 mars suite à l’annonce du Magic Trackpad pour iPad. iOS 13.4 a subi cinq tests de développement et de bêta publics.

iOS 14.5 et iPadOS 14.5 pourraient également être liés à la sortie de nouveaux produits matériels d’Apple. Des rumeurs ont suggéré qu’Apple pourrait publier des AirTags et de nouveaux modèles d’iPad Pro en avril, et les AirTags s’appuient spécifiquement sur les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14.5.

Cela signifie qu’Apple pourrait annoncer les AirTags et publier ultérieurement iOS 14.5 au public avec les nouvelles fonctionnalités Find My. Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est quand Apple lancera ces nouveaux produits dans le monde et s’il organisera un événement virtuel pour ce faire.

Emballer

Comme vous pouvez le voir, nous nous rapprochons de la sortie publique d’iOS 14.5, watchOS 7.4 et iPadOS 14.5. En fait, nous pourrions être dans les semaines suivant cette publication. Qu’êtes-vous le plus excité de voir quand iOS 14.5 sera rendu public? Avez-vous l’intention d’utiliser la nouvelle fonction de déverrouillage de l’Apple Watch? Faites-nous savoir dans les commentaires!

