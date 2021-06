Apple a officiellement dévoilé iOS 15 lors de son discours d’ouverture à la WWDC et a mis la première version bêta du logiciel à la disposition des développeurs peu de temps après. Il a annoncé que la version bêta arriverait en juillet pour les testeurs publics, mais n’a pas du tout précisé cela. Examinons quelques astuces pour nous donner une meilleure idée du moment où Apple publiera la version bêta publique d’iOS 15.

iOS 15 est livré avec de nombreuses mises à jour intéressantes. Il existe une gamme de nouvelles fonctionnalités pour FaceTime, notamment SharePlay, des liens d’appel vidéo et une prise en charge Web pour Android et Windows. Il y a la nouvelle fonctionnalité Live Text OCR dans l’application Appareil photo et photos, le nouveau mode Focus, les notifications repensées, Safari révisé et bien plus encore.

Si vous n’êtes pas un développeur Apple enregistré et que vous ne voulez pas le devenir, ou si vous préférez simplement attendre que la version bêta d’iOS 15 soit un peu plus mature, attendre la version bêta publique gratuite d’iOS 15 est la meilleure option. si vous souhaitez essayer le nouveau logiciel avant la sortie officielle de l’automne.

Quand Apple publiera-t-il la version bêta publique d’iOS 15 ?

En jetant un coup d’œil aux années précédentes, Apple a publié la première version bêta publique d’iOS 14 le 9 juillet. Cependant, la WWDC20 a été repoussée à la fin juin (22-26) au lieu de se dérouler comme d’habitude au début du mois de juin.

Après la WWDC19, Apple a publié la première version bêta publique d’iOS 13 le 24 juin et l’année précédente, la version bêta publique d’iOS 12 est arrivée le 25 juin.

Avec la WWDC21 commençant début juin, il semble probable qu’Apple pourrait publier la première version bêta publique d’iOS 15 début juillet, ce qui pourrait correspondre à environ la troisième version bêta du développeur iOS 15. Apple pourrait toujours pousser les choses plus tard, mais il existe certainement un précédent suggérant début juillet.

Apple proposera également des versions bêta publiques pour iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey. Cependant, l’année dernière, les versions bêta publiques de watchOS et macOS ont été publiées un peu après la première version bêta publique d’iOS.

Comme toujours, lorsque les versions bêta publiques sont publiées, gardez à l’esprit qu’il est préférable de les exécuter sur des appareils secondaires car il y aura des bogues et des problèmes de performances tout au long du chemin vers la version stable.

En savoir plus sur la couverture de la WWDC :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :