Quand Apple sort-il un nouveau MacBook Pro, et devriez-vous acheter maintenant ou attendre ?

Les rumeurs suggèrent depuis longtemps qu’Apple travaille sur une nouvelle actualisation du MacBook Pro avec Apple Silicon à l’intérieur, un nouveau design et bien plus encore. Alors que les rumeurs concernant une sortie plus tard cette année prennent de l’ampleur, de nombreux acheteurs potentiels de MacBook Pro se demandent s’ils doivent acheter maintenant ou attendre. Voici ce que nous recommandons.

À quoi s’attendre du MacBook Pro 2021

Les rumeurs ont clairement indiqué que ce serait une grande année pour le MacBook Pro. En termes de conception, les nouveaux MacBook Pro présenteraient un tout nouveau facteur de forme et seraient disponibles dans des tailles d’écran de 14 et 16 pouces utilisant la nouvelle technologie d’écran mini-LED.

Les nouveaux MacBook Pro seront censés présenter un nouveau design à bords plats similaire à ce que nous avons vu dans les derniers designs d’iMac, d’iPad Pro et d’iPhone 12. Un autre changement majeur dans la conception sera la suppression de la barre tactile, Ming-Chi Kuo indiquant qu’Apple reviendra à une rangée de touches de fonction traditionnelle à la place.

Bloomberg a également annoncé que les nouveaux MacBook Pro comprendront un port HDMI et un emplacement pour carte SD, ainsi que le retour de la technologie MagSafe pour le chargement magnétique. Des images et des diagrammes divulgués dans le cadre d’une attaque de ransomware Apple ont apparemment corroboré cela, montrant un port HDMI, un port USB-C et un emplacement pour carte SD sur le côté droit et un connecteur MagSafe, deux ports USB-C et une prise casque sur le côté gauche.

Peut-être encore plus remarquable que les changements de conception, cependant, ces nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces utiliseront des processeurs Apple Silicon à l’intérieur. Les nouveaux MacBook Pro utiliseront apparemment quelque chose qui s’apparente au «processeur M1X» et comprendront huit cœurs hautes performances et deux cœurs à haute efficacité. Les machines seraient configurables en 16 ou 32 variantes de cœur graphique et jusqu’à 64 Go de RAM.

Quand Apple sortira-t-il les nouveaux MacBook Pro ?

Alors que certaines rumeurs avaient laissé entendre que les nouveaux MacBook Pro seraient annoncés à la WWDC en juin, cela ne s’est évidemment pas concrétisé et nous attendons toujours.

Plus récemment, Bloomberg a annoncé que les nouveaux MacBook Pro pourraient être annoncés dès cet été. Digitimes, quant à lui, a annoncé que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient être lancés à la fin du troisième trimestre de cette année, suggérant un lancement en septembre.

La toile de fond importante de ces rumeurs, cependant, est qu’il existe une pénurie continue de puces affectant l’ensemble de l’industrie. Alors qu’Apple avait peut-être l’intention de lancer les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces le mois dernier, il lutte contre ces pénuries et lutte pour répondre à la demande en l’état. Cela pourrait également signifier que les nouveaux MacBook Pro sont encore retardés, mais pour le moment, tous les signes indiquent une sortie à la fin de l’été ou au début de l’automne.

Faut-il acheter un MacBook Pro maintenant ou attendre ?

Actuellement, Apple vend des MacBook Pro avec des processeurs Apple Silicon et Intel. Le MacBook Pro 13 pouces “d’entrée de gamme” dispose de deux ports Thunderbolt et d’une puce Apple M1 à l’intérieur. Vous pouvez également opter pour un MacBook Pro 13 pouces alimenté par Intel avec quatre ports Thunderbolt ou pour un MacBook Pro 16 pouces alimenté par Intel avec quatre ports Thunderbolt. Apple ne vend pas (encore) de MacBook Pro avec un écran de plus de 13 pouces alimenté par Apple Silicon.

Parmi les MacBook Pro vendus par Apple aujourd’hui, le MacBook Pro 13 pouces alimenté par M1 est le seul que nous puissions recommander d’acheter, surtout si vous pouvez le trouver en vente ou profiter de la promotion Apple Back to School.

Comme les références et les tests du monde réel nous l’ont montré, le MacBook Pro M1 est une machine incroyablement puissante et peut surpasser la plupart des puces Intel disponibles dans les MacBook Pro 13 pouces et 16 pouces haut de gamme.

Mais cela étant dit, il y a des gens qui feraient probablement mieux d’attendre les MacBook Pro 14 ou 16 pouces alimentés par Apple Silicon :

Si vous avez besoin de plus de deux ports Thunderbolt Si vous avez besoin d’un port HDMI ou d’un emplacement pour carte SD (et ne souhaitez pas utiliser de dongle) Si vous souhaitez un écran de plus de 13 pouces Si la puce M1 n’est pas assez puissante

De plus, étant donné que les MacBook Pro Apple Silicon 14 pouces et 16 pouces ne sont que dans quelques mois, nous ne pouvons pas recommander d’acheter un MacBook Pro avec Intel à l’intérieur. Le prochain Apple Silicon MacBook Pro marquera un changement monumental pour Apple avec des puces plus puissantes, un nouveau design, plus de ports et une nouvelle technologie d’affichage. macOS Monterey inclut également de nombreuses fonctionnalités qui ne sont prises en charge que sur les Mac Apple Silicon.

Emballer

Pour récapituler : n’achetez pas un MacBook Pro Intel pour le moment, mais le MacBook Pro M1 est une excellente machine assez puissante pour presque tout ce que vous pourriez lui lancer.

Que pensez-vous de l’état actuel de la gamme MacBook d’Apple et de la transition Apple Silicon ? Utilisez-vous déjà un Apple Silicon Mac ou attendez-vous une machine à venir ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

