Quand Ariana Grande a fait du piège une tradition des Fêtes

Avec une voix taillée sur mesure pour les grandes ballades, Ariana Grande aurait pu sortir un album de Noël traditionnel et il se serait vendu comme des gangbusters. Mais sur son EP de vacances de 2015, Christmas & Chill, la diva de la pop a apporté une touche de piège aux normes des vacances pour créer son propre classique de Noël des temps modernes.

Écoutez Christmas & Chill dès maintenant.

« C’était une longue soirée pyjama productive », a écrit la chanteuse après avoir surpris les fans avec la sortie de l’EP, le 18 décembre 2015. Offrant une bande-son après les heures de travail pour la saison des vacances, Grande a troqué sa légèreté habituelle pour une plus audacieuse, personnage plus maussade, roucoulant sur un paysage sonore de charleston trap et de 808 nuageux.

Au moment de la sortie de Christmas & Chill, le terme « Netflix and chill » était devenu un raccourci officiel pour une soirée romantique pour la génération du millénaire de Grande. Offrant sa propre interprétation ludique de la phrase, l’EP comportait des paroles plus matures et de nombreuses insinuations, évitant le ton pop innocent de « Santa Tell Me » de 2013 pour quelque chose de plus séduisant.

Tidings et musique trap

Au centre de Christmas & Chill se trouve « Décembre ». Commençant par des cloches sonnant en arrière-plan, la chanson passe rapidement à une trap-R&B affaire. En mission, Grande chante : « J’essaie juste de garder mon bébé au chaud pendant l’hiver. » Avec une livraison vocale rapide, elle poursuit avec: « J’essaie juste de vous donner quelque chose dont vous vous souviendrez pendant l’été. »

S’inspirant de l’ouverture de l’EP, « Intro », les percussions trap sont ce qui fait vraiment avancer Christmas & Chill. Avec l’esprit d’un « Little Drummer Boy » moderne, les productions instrumentales laissaient présager un territoire que Grande allait conquérir avec les années 2016. Femme dangereuse album.

Contemporain et saisonnier

Il y a un esprit vif dans le son de Grande, mais elle l’équilibre toujours avec une touche de douceur. Sur « December » et « Intro », Grande prend une instrumentation de vacances plus traditionnelle, comme des cloches de traîneau et des carillons, et la fusionne avec une production hip-hop, ce qui donne à l’EP un aspect à la fois contemporain et approprié aux saisons. Et, comme pour ses sorties précédentes, elle apporte une bonne dose de R&B à la sortie.

De la livraison vocale rabougrie de Grande à l’énergie pulsée du rythme, « Wit It This Christmas » se lance dans le piège. Pleine de références de vacances telles que le gui, les cheminées et le pain d’épice, la chanson présente Grande comme le cadeau. Elle se délecte de l’idée de garder son autre significatif au chaud, tout en conservant un ton enjoué.

Avec le travail de production de Tommy Brown et l’écriture de chansons de la collaboratrice de longue date Victoria Monet, des chansons comme « True Love » capitalisent sur la nature réconfortante de la musique de Noël, l’alimentant d’une âme hip-hop.

Gui et insinuations

Dans la seconde moitié de Christmas & Chill, Grande abandonne brièvement le piège moderne pour un son de Noël plus traditionnel. « Not Just On Christmas » est une ballade lente écrite par un piano à queue, sur laquelle elle assure à son partenaire que son amour est inconditionnel, d’une durée de 365 jours par an, plutôt que juste le jour de Noël.

« Winter Things » va complètement à contre-courant des cinq premiers titres de l’EP. Prenant une page du morceau de vacances d’inspiration hawaïenne de Bing Crosby, « Mele Kalikimaka », Grande propose sa propre chanson axée sur le ukulélé, chantant sur les vacances à la maison dans sa Floride natale : « Il ne fait même pas froid dehors, pas là où je Je viens de / J’ai l’impression que c’est la mi-juillet sous le soleil.

Pour une collection de Noël créée en une semaine seulement, Christmas & Chill est devenu un classique des fêtes sans effort pour une génération qui ne peut pas « Netflix and Chill » pour Doyen Martin.

Vous cherchez plus? Découvrez les meilleurs cadeaux de Noël Ariana Grande.