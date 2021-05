Quand Ariana Grande a-t-elle rencontré Dalton Gomez?

.

Ariana Grande est une femme mariée. Deux mois après avoir annoncé son rôle d’entraîneur sur «The Voice» la saison prochaine, la superstar de la pop a dit «oui» à Dalton Gomez.

Grande et Gomez se sont mariés au manoir du chanteur à Montecito en Californie le week-end du 15 au 16 mai 2021, ont déclaré des sources à TMZ. Des sources ont décrit le mariage comme «informel» et «intime» avec environ 20 invités. On ne sait pas combien de planification a été consacrée à cette journée spéciale.

Le 20 décembre 2020, Grande a annoncé ses fiançailles avec Gomez sur Instagram après l’avoir fréquenté pendant un an. TMZ a été le premier à signaler que Grande sortait avec quelqu’un de nouveau après avoir été aperçue en train d’embrasser un homme non identifié dans un bar en février de cette année-là. TMZ a identifié plus tard Gomez comme l’homme mystérieux.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le mari de Grande:

Grande a commencé à sortir avec Gomez début 2020

Grande a commencé à sortir avec Gomez en janvier 2020, mais la nouvelle de leur relation n’a été rendue publique que deux mois plus tard.

En mars de cette année-là, une source a confirmé la relation avec PEOPLE. “Ils passent du temps ensemble depuis quelques mois”, a déclaré la source au magazine de divertissement. “Ariana ne veut pas avoir une autre relation publique, alors elle essaie de garder celle-ci privée, mais elle semble très heureuse avec Dalton.”

Avant Gomez, Grande avait une relation amoureuse avec son collaborateur «Boyfriend», Mikey Foster de Social House en 2019, mais la source a déclaré à PEOPLE que ce n’était que des rumeurs et qu’ils ne sont jamais sortis ensemble. Un an plus tôt, en 2018, Grande s’est fiancée à l’humoriste de «Saturday Night Live» Pete Davidson, avec qui elle a commencé à sortir plus tôt cette année-là, selon US Weekly. Le couple a mis fin à leurs fiançailles à la fin de 2018, a déclaré une source à CNN en octobre de la même année.

Selon US Weekly, Grande a également fréquenté Big Sean, l’ancien danseur de Ricky Alvarez et Mac Miller.

Gomez travaille dans un immobilier de luxe

Gomez n’est pas dans l’industrie du divertissement, mais elle se porte plutôt bien.

Le natif de la Californie du Sud est agent immobilier pour une société basée à Los Angeles et travaille pour le groupe Aaron Kirkman, une entreprise de luxe qui traite avec des acheteurs fortunés, indique la biographie de Gomez sur le site Web du groupe.

Selon sa biographie, Gomez “a l’un des taux d’acheteur les plus élevés sur la liste A”.

Gomez est apparu dans un clip vidéo pour Grande

Jouer

Vidéo relative à quand Ariana Grande a-t-elle rencontré son nouveau mari? 2021-05-20T18: 30: 06-04: 00

Gomez et Grande ont passé la majeure partie de 2020 à se connaître au milieu de la pandémie COVID-19.

Une source a déclaré à PEOPLE en décembre 2020 que le couple s’était mis en quarantaine au manoir de Grande à Los Angeles. Dalton est un gars formidable. Il est très concentré sur le travail et il est discret », a déclaré la source, ajoutant:« Il aime garder sa relation avec Ari privée. Ils ont pu se rencontrer en paix ».

Le couple a commencé à sortir ensemble en janvier 2020 et s’est mis en quarantaine à New York avant de déménager à Los Angeles.

Grande a confirmé sa relation avec Gomez dans son clip vidéo «Stuck with U», qui a été créé en mai 2020, et a également présenté Justin Beiber et sa femme, Hailey. Dans la vidéo, il y a un clip de Grande et Gomez dansant dans la chambre de la pop star.

LIRE LES NOUVELLES ORIGINALES SUR HEAVY.COM