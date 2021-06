Quand Black Panther 2 : Wakanda Forever pourrait commencer le tournage

Si vous étiez les meilleurs producteurs de Marvel Studios et que vous saviez que vous deviez capturer des images qui finiraient par entrer dans la suite de Black Panther, Black Panther 2: Wakanda Forever, alors naturellement, le premier endroit où vous vous dirigeriez est… Worchester, Massachusetts? C’est définitivement hors des sentiers battus pour un studio qui a tendance à tourner à Atlanta, en Géorgie et au Royaume-Uni. Et le premier Black Panther s’est échappé en Corée du Sud pour capturer des images en extérieur pour cette scène de combat de casino mémorable et la poursuite qui a suivi. Mais un nouveau rapport place Wakanda Forever en Nouvelle-Angleterre, à partir de cet été.