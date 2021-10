Quand Bryan Adams a salué ses racines rock’n’roll

On dit souvent que les hommes ne peuvent pas effectuer plusieurs tâches à la fois. Cependant, la star canadienne Bryan Adams prouvé le contraire lorsqu’il a passé une grande partie de 2013 et 2014 à travailler simultanément sur deux nouveaux disques : l’album de reprises Tracks Of My Years et une collection de chansons originales fraîchement écrites, Get Up, produites par ELO/Voyager à Wilbury le conseil d’administration Jeff Lynne.

Adams a finalement émergé avec deux albums très convoités, qui ont depuis renforcé sa réputation. Publié pour la première fois, en septembre 2014, Tracks Of My Years contenait de nombreux trésors, y compris des ré-imaginations de choix de standards tels que Bob Dylan‘s “Lay Lady Lay,” Ray Charles‘ “Je ne peux pas arrêter de t’aimer” et Les Beatles‘ « À tout moment. » Pourtant, alors qu’Adams a tout donné à la collection, sa priorité est restée de terminer Get Up, qui est devenu le suivi de Tracks Of My Years après sa sortie, le 2 octobre 2015.

Écoutez Get Up dès maintenant.

« Cela s’est fait de manière assez organique »

“Je quitterais littéralement un studio où j’enregistrais les reprises avec David Foster et j’irais dans un autre studio où je travaillais sur le nouvel album avec Jeff Lynne”, a déclaré Adams à propos du processus dans une interview en 2015 avec le Washington Times.

Travailler avec Jeff Lynne figurait sur la liste de seaux d’Adams. Les deux noms légendaires ont été présentés par un ami commun à Los Angeles et ont immédiatement sympathisé, bien que leur relation de travail soit restée détendue alors qu’ils rassemblaient Get Up.

“Cela s’est déroulé de manière assez organique, chanson par chanson, en travaillant avec Jeff à la production au cours des deux dernières années, chaque fois qu’il en avait le temps”, a révélé Adams dans une interview en 2015 avec PR Newswire. « Ce fut un excellent partenariat car cela m’a donné beaucoup de temps pour écrire les chansons, dont la plupart sont une collaboration avec [long-term co-writer] Jim Vallance. Nous avons tous travaillé principalement sur Internet depuis le Canada, l’Europe et LA, en envoyant des démos et des parties de chansons jusqu’à ce que nous ayons bien compris.

“J’étais ravie”

Réputé pour ses somptueuses techniques de production et ses talents d’arrangeur, le fait que Lynne soit également une multi-instrumentiste talentueuse a également donné à Adams un coup de pouce significatif lorsqu’il s’agissait de perfectionner le meilleur matériel pour Get Up.

“Jeff a fait ce que j’imagine qu’il fait sur n’importe quel projet qu’il a fait”, a déclaré la star canadienne au Washington Times. « Il devient en quelque sorte un membre du groupe. En l’occurrence, sur la majorité des morceaux qu’il a produits sur cet album, c’est lui le groupe. Je voulais travailler avec Jeff depuis longtemps. Quand c’est finalement arrivé, j’étais ravi.

Le premier single de Get Up, “Brand New Day”, a suggéré qu’Adams avait parfaitement le droit de se sentir justifié. Impétueux et anthémique, avec un soupçon de “Summer Of ’69” dans ses paroles alimentées par l’envie de voyager (“Alors nous volons ce soir sur un vol en direction de l’est allant n’importe où / Conduire à travers la nuit à travers le vent et la pluie l’a emmené tout le chemin là-bas”) , la chanson suggérait qu’Adams était de retour à son meilleur niveau.

Livré avec « exubérance, affection et panache »

À partir de là, Get Up a été à la hauteur de son titre. Adams a vanté les vertus intemporelles de la guitare, de la basse et de la batterie sur le fougueux « That’s Rock’n’Roll » (« Un Vox battu et une Gibson battue/C’est tout ce dont vous avez besoin pour faire le travail »), tandis que des chansons comme comme les démangeaisons, mon pote houx-esque “You Belong To Me” et le provocateur, Des pierres-y “Go Down Rockin'” a peut-être porté ses influences rétro sur sa manche, mais il y avait toute l’énergie contemporaine dont il avait besoin pour réussir.

Ailleurs, l’influence de Lynne est venue au premier plan sur le doux-amer, Rubber Soul-esque “Don’t Even Try” et le luxuriant et ardent “We Did It All”, tandis que “Yesterday Was Just A Dream” s’est distingué comme une ballade grand écran de qualité et distinction. Apparemment un hit en attente, il est surprenant que ce dernier n’ait pas été choisi comme l’un des quatre singles spin-off de l’album.

Offrant une qualité de mur à mur et suggérant que Bryan Adams était encore très à la recherche, Get Up a continué à bien performer dans les charts, se classant parmi les 10 premiers dans de nombreux territoires et culminant à un impressionnant n ° 2 au Royaume-Uni. Le son chaleureux et rétro-rock du disque s’est également avéré être un succès auprès des critiques, l’Australian Rolling Stone qualifiant les meilleures chansons de l’album de « courtes, accrocheuses et superbes » et le Daily Mail britannique le résumant peut-être le mieux lorsqu’ils ont déclaré : « il n’y a pas à dire Adams livre avec exubérance, affection et panache.

