Quand Canelo Álvarez se bat : date, rival, heure et où est le combat

Le plan de Canelo Álvarez était d’avoir déjà joué ce combat en septembre. Les négociations ont échoué, il a pris le commandement et maintenant l’opportunité d’être un champion unifié se présentera.

Calendrier : À quelle heure commence le combat entre Canelo Álvarez et Caleb Plant ?

La semaine de combat est enfin arrivée. Canelo Álvarez s’est lancé dans un projet très ambitieux après s’être libéré de son contrat avec Golden Boy. Il voulait être unifié et en un an il peut y parvenir. Pour ce faire, il devra achever le dernier champion de la division : Caleb Plant. La soirée Canelo vs Plant se tiendra le samedi 6 novembre au MGM Grand Arena de Las Vegas à partir de 15h00 (heure locale). La carte principale débutera à 18h00 (heure locale) et le combat principal est prévu à 21h00 (heure locale).

Espagne: 22 : 00/02 : 00/05 : 00 heures.États Unis: 18 : 00/21 : 00/00 : 00 heures (ET) / 16 : 00/18 : 00/21 : 00 heures (PT).Mexique: 16 : 00/19 : 00/22 : 00 heures (CT).La Colombie: 17: 00/20: 00/23: 00 heures.Le Chili: 19 : 00/22 : 00/01 : 00 heures.Argentine: 19 : 00/22 : 00/01 : 00 heures.Pérou: 17: 00/20: 00/23: 00 heures.

* Ordre des horaires : Début de la soirée, début de la carte principale et heure prévue du duel principal.

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Canelo Álvarez vs Caleb Plant ?

Afficher l’heure sera la télévision en charge de la production de l’événement. De plus, il proposera ce procès aux États-Unis en mode PPV pour un prix de 79,95 $. En Amérique latine, le procès peut être vu par ESPN. De cette façon, il sera également vu au Mexique, où il le propose également Télévision aztèque et TUDN. Pendant ce temps, en Espagne, le combat peut être poursuivi à travers Fite TV mesurant PPV pour 12,95 euros.

