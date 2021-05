Quand ‘Carol’ a volé le cœur de tout le monde

Le 2 mai 1958, Chuck Berry est entré au Chess Records Studio au 2120 South Michigan Avenue avec le pianiste Johnny Johnson, le bassiste G. Smith et le batteur Eddie Hardy pour créer cinq titres. Parmi eux se trouvait «Hey Pedro», qui est devenu la face B d’une autre des chansons qu’ils ont coupée ce jour-là… l’un des enregistrements les plus contagieux de Chuck Berry, «Carol».

Chuck a écrit les deux côtés du disque et il est sorti sous le nom de Chess 1700, trois mois plus tard. Le 15 septembre, il est devenu le 12e des disques de Chuck à faire les charts Billboard R&B, atteignant le n ° 9 quelques semaines plus tard; il a également bien fait sur le Hot 100, culminant au n ° 18.

Son succès sur les charts outre-Atlantique ne devait pas être, mais l’influence de «Carol» sur de nombreux jeunes groupes de beat britanniques au début des années 1960 était énorme. C’est devenu l’une de ces chansons que de nombreux groupes en herbe ont pris à cœur et ont joué dans des clubs et des pubs partout dans le pays. Les Beatles l’a joué sur une émission de radio de la BBC intitulée Pop Go The Beatles le 2 juillet 1963, et il a ensuite été publié sur leur collection Beatles At The BBC.

Selon John Lennon, «quand j’ai eu le [first] guitare… J’ai appris les solos sur «Johnny B Goode» et «Carol», mais je ne pouvais pas jouer celui de «Blue Suede Shoes». À cette époque, j’ai été très influencé par Chuck Berry, Scotty Moore et Carl Perkins.

L’amour pour la musique de Chuck par Les pierres qui roulent, et Keith Richards en particulier. Les Stones ont enregistré la version aux Regent Sound Studios de Denmark Street à Londres au début de janvier 1964 et elle est apparue sur leur premier album en avril de la même année. L’amour des Stones pour la chanson était tel qu’il est souvent apparu dans leur live au fil des ans, pas plus mémorable que lors de leur tournée en Amérique à la fin de 1969 quand il a également été enregistré pour leur album Get Yer Ya-Ya’s Out.

Écoutez «Carol» et d’autres des plus grands succès de Chuck Berry dans le coffret The Great Twenty-Eight: Super Deluxe Edition.