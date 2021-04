“ Quand c’est du racisme, on s’en fiche ” – L’UEFA et la FIFA critiquées pour leur faible position sur les abus par rapport à la Super League européenne

La gestion de la Super League européenne par l’UEFA et la FIFA a “ mis en lumière ” à quel point elles luttent mal contre le racisme dans le football.

C’est le verdict de l’ailier de Crystal Palace Andros Townsend, qui estime que les autorités du football ne se soucient tout simplement pas assez de lutter contre les abus dans le jeu contrairement à d’autres problèmes.

Townsend pense que la Super League européenne a mis en lumière les vrais problèmes du football . – .

Mardi, la proposition de Super League européenne s’est effondrée après une énorme réaction des fans, les six clubs de Premier League ayant publié une déclaration confirmant qu’ils s’étaient retirés du tournoi.

Avant l’annonce de la nouvelle compétition dimanche, il y avait eu des mois d’incidents de racisme envers les joueurs sur les réseaux sociaux.

Et, après que la FIFA et l’UEFA ont rapidement condamné le nouveau projet ESL, Townsend a exhorté les autorités à prendre des mesures similaires contre le racisme, comme elles l’ont fait avec la compétition effondrée ces derniers jours.

Il a déclaré au talkSPORT Breakfast: «Je repense à l’Angleterre et à la Bulgarie où il y avait des chants racistes de la foule tout au long du match.

Les manifestations des fans ont été la principale raison de l’échec de l’Euro Super League

«Tout le monde pouvait l’entendre, même les téléspectateurs. Je pense qu’il a fallu des mois à l’UEFA et à la FIFA pour parvenir à un verdict et que la Bulgarie a infligé une amende de 40 000 £.

«Il n’y avait pas d’interdiction, ils n’ont pas été exclus des compétitions.

«Tout à coup, quand ils voient la ligue séparatiste, vous voyez des déclarations qu’ils menacent d’interdire les joueurs et les clubs.

«Quand c’est du racisme, on s’en fiche, on n’a pas le pouvoir d’interdire des joueurs, des clubs ou des nations.

«Cela nous permet de mieux comprendre les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés en Europe. Prendre un genou n’éradiquera pas le racisme du jour au lendemain.

«Nous avons vu beaucoup de femmes afro-américaines à la télévision, mais cela ne changera pas du jour au lendemain.»

Kick It Out a signalé une augmentation choquante des signalements de racisme dans le football cette saison

Townsend a fait écho aux sentiments de l’attaquant de Leeds Patrick Bamford, qui a admis qu’il était choqué par la quantité de “ tollé ” qui s’est produit lorsque “ les poches ont été blessées ”.

“Nous venons de voir ce que presque tout le monde a vu sur Twitter”, a déclaré Bamford après le match nul 1-1 de Leeds avec Liverpool lundi.

«C’est incroyable la quantité de tollé qui entre dans le match lorsque quelqu’un est blessé dans les poches.

«C’est dommage que ce ne soit pas comme ça quand tout ce qui ne va pas avec les choses à la minute, le racisme et des trucs comme ça.

«C’est quelque chose dont nous parlons, mais une fois que vous êtes sur le terrain, vous ne pensez pas à ce qui se passe en dehors du terrain.

«Nous sommes vraiment comme des fans, nous ne pouvons pas y croire et nous en parlons [amongst ourselves].

«Nous ne savons pas ce qui va se passer et nous sommes sous le choc.

«Je pense que pour moi personnellement d’après ce que j’ai vu sur Twitter et les nouvelles, je n’ai pas vu un seul fan de football qui soit satisfait de la décision.

«Je pense que le football est en fin de compte pour les fans. Sans les fans, chaque club ne serait pratiquement rien.

«Il est important que nous maintenions notre position et montrons que le football est pour les fans et essayons de le maintenir ainsi.»