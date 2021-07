Quand c’est le cas, je vais recommencer à acheter – Crypto new media

in

Les partisans de la crypto-monnaie sont enthousiastes quant au potentiel de l’année 2021, après une année au cours de laquelle les prix du Bitcoin, aussi bien élevés que bas, ont attiré l’attention. Ce n’est pas nouveau, mais le sentiment beaucoup plus large dans la communauté est que « cette fois, c’est différent ».

Compte tenu de toutes ces perspectives (aujourd’hui et celles du passé – en 2011, 2013, 2017), on pourrait extraire le graphique Bitcoin et le comparer au graphique d’aujourd’hui, “Ils font la même chose” disent la plupart des fidèles BTC, ergo soulignant, plutôt soutenir les prix actuels de la BTC étant une reprise «en route».

Dans une récente interview avec Clem Chambers, le PDG du premier site Web européen d’actions et d’actions, ADVFN, a exprimé sa position sur la situation actuelle du marché. Il a également fait la lumière sur les mouvements à court et à long terme auxquels on pouvait s’attendre. Il a dit,

« Chaque boom-bulle-buste ressemble exactement au précédent. Tu peux chercher ça. C’est la même vague. À chaque fois, c’est un cycle de quatre ans. Le voici à nouveau, en baisse, et il va descendre à bien moins de 20 000 $, peut-être même moins de 10 000 $. Quand ce sera le cas, je recommencerai à acheter », a-t-il déclaré.

Quelle est la base de cet optimisme ?

Selon Chambers, les investisseurs à long terme ne devraient pas riposter à chaque fluctuation mineure du marché. Au lieu de cela, ils pourraient l’utiliser comme une opportunité d’acheter à un taux réduit. Bien que le PDG croit en une tendance haussière pour le marché de la cryptographie à long terme, une correction est imminente (à court terme).

En plus de cela, Chambers s’est même porté garant de Bitcoin par rapport à sa crypto-monnaie rivale, Ethereum. Il opine :

« Vous pouvez faire confiance à Bitcoin, car il n’y a personne à qui faire confiance. C’est juste une crypto-anarchie. C’est l’anarcho-capitalisme, qui se veut puissant, utile et intéressant. Bitcoin montre que c’est le cas, et il a aussi ses inconvénients et ses limites. Je fais confiance à Bitcoin.

Pendant ce temps, Chambers avait des doutes concernant les mises à jour majeures de l’ETH (qui peuvent ou non être à la hauteur des attentes).

En fin de compte, interrogé sur les projections de prix de la BTC, à la fois pour la fin de cette année et dans un avenir proche (d’ici 3 à 5 ans), il a conclu :

« 13 000 $ et 120 000 $ (respectivement). Vous pouvez aller sur ADVFN et extraire le graphique Bitcoin de 2017 et le comparer au graphique d’aujourd’hui. Ils font exactement la même chose.

En outre, selon les dernières informations fournies par Santiment, concernant les approvisionnements Bitcoin sur les échanges cryptographiques,

👍 #Bitcoin se rapproche du plus bas de 18 mois de son offre sur le rapport d’échange, qui a été touché le 2 janvier 2021. Alors que $ BTC continue de sortir des échanges pendant ces prix supprimés, c’est un signe prometteur que les marchés ont diminué risque de vente. https://t.co/DQzTx822Py pic.twitter.com/WVP7sfgnty – Santiment (@santimentfeed) 24 juillet 2021

Selon les données, cela réduit les chances de toute vente massive à l’avenir et améliore les chances d’une éventuelle récupération de Bitcoin à l’avenir.

Cela dit, Lex Moskovski, CIO chez Moskovski Capital, a brossé un tableau tout à fait différent.

L’OI à marge cryptographique est en forte baisse. Les gens préfèrent utiliser de l’argent liquide et des pièces stables comme garantie de choix au lieu de la crypto. Je l’ai lu comme de la peur malgré le fait que CT soit relativement calme. pic.twitter.com/lxKlYeSlbV – Lex Moskovski (@mskvsk) 23 juillet 2021

Les investisseurs institutionnels font-ils encore preuve de prudence en ce qui concerne Bitcoin ? Ça y ressemble certainement. BTC se négociait juste en dessous de la barre des 34 000 $ au moment de la rédaction.