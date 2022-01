Quand cet Ol ‘Mojo cesse de fonctionner : la destruction de la crédibilité de Fauci

Ce que vous voyez en fait dans le hoo-ha rhétorique sur l’émeute du 6 janvier dans la capitale, c’est la principale folie de la foule qui pousse le bétail – la peur de Covid-19 – perd son pouvoir de terroriser le public. Le Parti du Chaos a organisé jeudi un grand opéra de lamentations pour célébrer son unité en tant que victime – nous sommes tellement traumatisés par l’émeute ! – mais en arrière-plan, ils peuvent voir leur rêve le plus cher de vaccination totale – et de contrôle total de la population – s’estomper dans les brumes hivernales.

C’est la crise d’une classe managériale qui a perdu sa capacité à tout gérer, y compris nous tous. Ainsi, l’hystérie dans les quartiers bleus d’Amérique, où ils sont concentrés. Et, comme je l’ai déjà affirmé, la folie a probablement ses racines dans l’épave du train au ralenti de notre économie techno-industrielle.

La classe managériale peut sûrement le sentir et le voir venir, mais ils n’ont aucune idée de ce qu’il faut faire à ce sujet. Ainsi, ayant désespérément besoin d’un rituel significatif, ils se retrouvent à effectuer un exercice d’incendie chinois à grande échelle comme des étudiants de deuxième année ivres d’autrefois – une rafale d’activités inutiles et de recherche d’attention.

Vous voyez, ce fantasme de vaccination totale est destiné à compenser cette incapacité à gouverner dans une période de turbulence épique. Il donne une illusion de contrôle. Mais la folie évidente de cela ressort dans les faits démontrables que les vaccinations ne fonctionnent pas, et qu’elles accumulent un record impressionnant de nuire aux gens. Ces deux faits doivent être ignorés par la vax-happy Blue Team, alors même que la variante immunisante et assez inoffensive d’Omicron se propage rapidement à travers le pays, conférant une immunité naturelle supérieure à ceux qui y survivent – ce qui est, fonctionnellement, tout le monde.

Le virus semble être sur cette vieille rampe de sortie, mais l’économie en désintégration sera toujours avec nous, et aucune dégénérescence politique déguisée en vertu ne l’arrêtera. Nous devons encore gérer nos vies individuellement et collectivement en la traversant. Ça va être une tâche difficile. Le gouvernement fédéral dans sa version actuelle ressemble plus à un obstacle qu’à une aide pour chacun d’entre nous. Ses dérives hystériques actuelles envoient un message clair : vous ne pouvez pas compter sur nous pour faire quoi que ce soit de bien. Au lieu de cela, choisissez un endroit favorable pour planter votre drapeau et déterminez ce que vous pouvez faire localement pour reconstruire des moyens d’activité productive, fortifier les institutions de base du droit, de la sécurité publique et de l’argent, et restaurer une autorité crédible.

Vous devrez être agile et débrouillard. Les fermetures de Covid des deux dernières années ont détruit de nombreuses petites entreprises, mais pensez à cela comme à la marée descendante avant le retour de flamme d’un tsunami qui balaiera ensuite les grandes entreprises. Les WalMarts, l’industrie automobile, les compagnies aériennes, le camionnage, Amazon.com, les sports des ligues majeures, les empires de la restauration rapide, l’industrie pétrolière, les méga-banques – tous ces systèmes sont entrés en oscillation de vitesse et la plupart d’entre eux vont s’écraser dur.

C’est une question d’échelle. Les géants brisés devront être remplacés par des systèmes à plus petite échelle pour produire des choses, les déplacer et les vendre. Cela inclut la nourriture, en particulier, d’ailleurs. Comment allez-vous en faire partie là où vous vivez ? Dans quel rôle pouvez-vous vous imaginer ? En quoi es tu bon? En quoi rêvez-vous d’être bon ? Pouvez-vous créer un réseau social pour vous-même ? Avez-vous la capacité de veiller à l’intérêt public? Pouvez-vous parler de manière cohérente?

Voulez-vous dire ce que vous dites? Êtes-vous fondé moralement sur le bien et le mal ? Les autres peuvent-ils compter sur vous pour tenir parole ? Ce sont les questions qui compteront à l’avenir, pas si vous avez été vacciné, ou avez voté pour M. Trump, ou si vous connaissez les paroles de God Bless America.

Il semble que les troubles de l’économie et de la communauté soient sur le devant de la scène alors que le mélodrame de Covid-19 se termine. Puisque la nature humaine est perverse, la psychose actuelle de formation de masse peut transférer son énergie sur de nouveaux hobgobelins. Mais la masse des Américains – mettant de côté les insignes bleus et rouges pour un instant – pourrait tout simplement être fatiguée de la folie.

Ils peuvent même commencer à montrer de l’impatience à l’égard de ceux qui la génèrent, par exemple les chaînes d’information de la télévision par câble. Certains des vecteurs de folie les plus expérimentés sortiront dans les mois à venir. Joy Reid de MSNBC serait en train de sortir de la caméra (pas par choix), et il y a quelque temps, la redoutable malhonnête Rachel Maddow a annoncé sa sortie pour avril de cette année, probablement en prévision de l’effondrement de tous ses récits bien-aimés.

La folie est épuisante. Bientôt, même les gouvernements fous de l’Euroland et de l’Australie abandonneront soudainement leurs blocages et leurs tyrannies de vaccination alors que la réalité presse sur les bulles qu’ils occupent. Face à l’évanouissement d’Omicron, ils tourneront à 180 degrés et essaieront de prétendre que l’épisode de folie n’a jamais eu lieu. Je doute qu’ils s’en sortent. De nombreux politiciens de ces pays seront bousculés de leurs fonctions à la première occasion.

Même notre Dr Fauci, sincèrement malveillant, fait marche arrière avec fureur, entendant peut-être les limiers de la justice japper dans la pénombre. Cette semaine, il a finalement admis que la moitié des cas hospitaliers de Covid étaient en fait d’autres maladies portant l’étiquette «Covid» – en effet, pour soudoyer des directeurs d’hôpitaux corrompus avec de grosses liasses de subventions fédérales pour l’utilisation du médicament tueur remdesivir et l’intubation malheureuses victimes du Covid. Cela ressemble un peu à une raquette, mais le mot raquette définit la totalité de la carrière du Dr Fauci.

Les décisions qu’il a prises d’interdire le traitement précoce de Covid et de supprimer les informations sur les médicaments bon marché et efficaces – au service de la préservation de l’autorisation d’utilisation d’urgence et du bouclier de responsabilité concomitant pour ses «vaccins» mortels – ont sans doute entraîné la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. . S’il ne vit pas pour voir les poursuites, gardez à l’esprit qu’il avait beaucoup d’adjoints et d’associés dans les agences de santé publique qui appliquaient cette politique et qui méritaient de passer du temps dans les salles d’audience.

Pendant ce temps, les prudents économiseront leur énergie pour traverser les rigueurs à venir et faire des plans pour un paysage économique modifié qui nécessitera toutes les vertus classiques qu’ils peuvent rassembler pour créer une vie digne d’être vécue.

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec permission.