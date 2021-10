Quand changer l’heure et pourquoi continuer à le faire | La vie

C’est tout ce que vous devez savoir sur le changement d’heure imminent qui affectera toutes nos habitudes, aussi bien en affaires qu’en loisirs.

Ce soir, nous avons le changement d’heure controversé, une pratique que beaucoup ont pratiquée toute leur vie et dont d’autres se souviennent depuis de nombreuses années, et c’est que même s’il semblait que 2021 serait la dernière année au cours de laquelle cette pratique devait être adoptée. , L’absence de consensus au niveau européen suggère que nous continuerons à changer l’heure, au moins aussi en 2022.

Et nous arrivons au moment de changement d’heure pour l’heure d’hiver, où ce matin nous gagnerons une heure pour pouvoir dormir, mais où beaucoup commenceront à se demander qu’il fera nuit assez tôt.

Et avec l’arrivée de l’heure d’hiver, il se lèvera et se couchera plus tôt, d’une part quelque chose de positif pour ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler car ils le feront pratiquement à la lumière du jour

Mais pour un autre point négatif car il est probable que même à 18h00 l’après-midi il fait déjà nuit dans votre ville, affectant le rythme de vie de nombreuses personnes qui aiment socialiser et consommer des loisirs en dehors de la maison l’après-midi.

Quoi qu’il en soit, il y a encore beaucoup de doutes sur le changement d’heure pour cette heure d’hiver, et nous allons le résoudre pour vous ci-dessous.

Quand le temps change et pourquoi nous continuons à le faire

Ce matin même toutes les horloges doivent être retournées. Spécifique quand il est 3h00 du matin, il faudra remettre l’horloge à 2h00 du matin.. Il est pratique qu’avant d’aller dormir, vous fassiez cette opération sur les montres qui nécessitent un changement manuel, car la plupart d’entre elles passent automatiquement à l’heure d’hiver.

De nombreux experts soutiennent que ce changement d’heure facilite une meilleure adéquation entre la lumière naturelle et le rythme d’activité de la plupart des gens, car les gens profiteront de plus de soleil pendant les heures de travail normales, mais d’un autre côté, ils profiteront également de moins de soleil pendant les horaires les plus libres.

Cela peut affecter négativement certaines personnes dans leur rythme de vie, et surtout avoir des difficultés à dormir pendant ces premiers jours après le changement, avec lesquels l’UCO nous a donné une série de conseils pour pouvoir bien dormir dès le premier jour après le changement.

Et que le changement d’heure ne se fait pas sur un coup de tête, mais pour économiser de l’énergie. Et c’est que selon les données manipulées par le Institut pour la diversification et les économies d’énergie (IDAE), on estime que le potentiel d’économies d’énergie n’est de l’ordre de 5% que dans notre pays. Cela représente environ 350 millions d’euros.

Il faut prendre en compte la question de la facture d’électricité, qui pourrait encore une fois changer nos habitudes lors de la mise en machine à laver ou de l’utilisation du fer à repasser.

Cependant, il est probable que nous soyons confrontés à l’un des derniers changements que nous devons apporter. Bien que la Commission européenne s’était fixée pour objectif de mettre fin à ce changement en 2019 pour l’installer en 2021, l’absence de consensus et la crise des coronavirus ont retardé une décision qui pourrait ne pas être définitive avant quelques années.

Il n’est pas clair non plus que, lorsque vous arrêtez de changer l’heure, vous optez pour l’heure d’hiver ou l’heure d’été. Bien que la majorité de la population espagnole préfère adopter l’heure d’été, les experts préfèrent l’heure d’hiver. La polémique est servie.