Quand Charlie Watts a laissé son autre drapeau flotter

Quel est l’héritage laissé par Charlie Watts ? 8:27

Note de l’éditeur: Gene Seymour est un critique qui a écrit sur la musique, les films et la culture pour le New York Times, Newsday, Entertainment Weekly et The Washington Post. Suivez-le sur Twitter @ GeneSeymour Les opinions exprimées dans cette chronique n’engagent que lui. Lisez plus d’articles d’opinion sur cnne.com/opinion.

. – J’ai toujours pensé que, dans le rock’n’roll, une blague éclatante était que son batteur le meilleur et le plus respecté était un fan de jazz constant, engagé et bien informé.

Charlie Watts, décédé mardi à l’âge de 80 ans, a donné les jambes aux Rolling Stones dans leur ascension vers la célébrité et, ce faisant, a établi la norme pour ce que le monde connu considère comme du rock ‘n’ roll pur et non dilué. .

Mais Watts a gardé la foi et souvent son temps avec le jazz. Plus particulièrement avec le mouvement moderniste d’après-guerre, étiqueté « bebop », dont les énergies étaient aussi insurgées, transformatrices de paradigmes et dionysiaques que celles qui ont propulsé les Stones au premier plan et au centre de l’univers rock-pop.

En fait, Watts avait l’habitude d’appeler frapper le piège pour Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood et le reste de la distribution tournante des joueurs des Stones son “travail de jour”, tout en prenant le temps de participer ailleurs, à l’invention polyrythmique pratiquée par des géants du jazz de l’ère bop comme Kenny Clarke, Max Roach, Roy Haynes et Art Blakey.

Il y avait même un livre de 2017, “Charlie Watts’s Favorite Drummers”, qui compilait des citations de Watts sur tous les batteurs dont il avait appris quelque chose, y compris des notables de l’ère swing comme Jo Jones et Sid Catlett.

De temps en temps, Watts, ironique, sec et modeste sur et en dehors de la scène, battait son drapeau du jazz en public, dirigeant un grand groupe de musiciens de jazz britanniques lors d’une tournée en 1986 et dirigeant son propre quintette, qu’en 1992 il a enregistré un album hommage au plus grand innovateur du bebop, Charlie Parker.

Réactions à la mort de Charlie Watts 1:46

Même les manières et le comportement général de Watts sur scène rappelaient des modèles de jazz cool et nets. Son attention aux détails de la mode était quelque chose auquel une corde à linge engagée comme Miles Davis pouvait s’identifier.

Mais l’hypothèse ici est que ce qui aurait vraiment impressionné Miles Davis, c’est ce que Watts a fait dans son “travail de jour”.

Le plus flamboyant des musiciens de trap serait mis au défi d’établir le “gros rythme” de la batterie rock avec le timing précis et la virtuosité discrète de Charlie Watts.

Dès 1966 sur “Paint It Black”, la présence de Watts est suffisamment forte pour se faire connaître avec le grognement insolent de Jagger, la guitare rythmique de Richards, la basse de Bill Wyman et la cithare de Brian Jones (inhabituelle à son époque, mais pas pour beaucoup plus longtemps).

Le batteur des Rolling Stones Charlie Watts décède à 80 ans 3:22

Et pourtant, ici, comme avec à peu près n’importe quel morceau des Stones dont vous pouvez vous souvenir à n’importe quel tempo, Watts trouve en quelque sorte un moyen de conduire et de contenir tout le monde dans le groupe.

Pour utiliser une analogie, Watts pourrait mettre la table et la maintenir suffisamment stable pour éviter que tout ce qui y a été ajouté ne se répande. Ne me croyez pas sur parole. Écoutez (dites) “19th Nervous Breakdown”, “Tumbling Dice”, “Midnight Rambler” ou (bien sûr) “It’s Only Rock and Roll”.

Watts était si parfait dans le confinement et le contrôle que l’on se demandait lequel des trois membres les plus durables des Stones, Jagger, Richards ou Watts, serait le plus difficile à perdre. Je suppose que nous sommes sur le point de le découvrir.

Une dernière chose : peu de temps après la mort de Watts, je suis tombé sur l’une de ces citations si ce n’est pas vrai d’un endroit ou d’un autre, qui alors que pendant des générations il y avait des millions de fans qui aspiraient à être les Rolling Stones, le vrai Stones aspirait à être Charlie Watts.

Pour paraphraser James Brown, l’un des nombreux fans de Watts, donnons un peu à ce batteur.