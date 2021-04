Quand Clubhouse arrivera-t-il sur Android?

Un développeur de Clubhouse a laissé entendre que la version Android devrait être lancée en mai et qu’elle est déjà en développement depuis des semaines, ce qui pourrait considérablement élargir l’audience de l’application de chat audio.

Clubhouse a fait fureur dans les cercles technologiques, avec de grands noms comme Bill Gates et Elon Musk utilisant le chat audio gratuit pour offrir des informations. Mais quand Clubhouse arrive-t-il sur Android? Vous n’aurez peut-être pas à attendre longtemps – comme le rapporte 9to5Google, une date de sortie pour l’application Android pourrait être imminente.

Morgan Evetts a appris que le développeur de Clubhouse Mopewa Ogundipe et ses collègues travaillaient sur l’application Android depuis «environ six semaines», et qu’elle devrait sortir en mai. Nous ne serions pas surpris si le timing glissait en raison du hoquet qui se produit souvent dans le développement, mais vous n’aurez peut-être qu’à attendre quelques semaines pour essayer.

Le cofondateur du Clubhouse, Paul Davidson, avait déjà laissé entendre qu’une application Android n’était qu’une question de temps. Il la considérait comme une priorité élevée et la considérait comme la clé pour étendre la portée de la plate-forme de chat dans le monde entier.

La limitation de la plate-forme basée sur l’invitation et uniquement sur l’iPhone a ajouté à son cachet, en particulier dans la culture de démarrage de la Silicon Valley. Il ne fait aucun doute qu’une version Android de Clubhouse est pratiquement nécessaire, cependant. Android est généralement le système d’exploitation mobile dominant en dehors de l’Amérique du Nord, et de nombreuses personnes ne peuvent pas justifier une tarification premium au niveau de l’iPhone. Une version pour les appareils alimentés par Google pourrait rendre l’application beaucoup plus accessible et l’élever au-delà de son statut de niche actuel.