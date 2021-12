Quand commence Kwanzaa 2021 ? | NowMyism.com

. Des enfants applaudissent derrière un lustre traditionnel « kinara » alors que des musiciens interprètent de la musique africaine lors d’une avant-première presse du festival « Kwanzaa 2004: We Are Family » au Musée américain d’histoire naturelle le 22 décembre 2004 à New York.

La semaine de vacances qui célèbre le festival de Kawanzaa commence le dimanche 26 décembre 2021 et au cours des sept jours que dure la célébration, les communautés noires des États-Unis et de certaines parties du monde vantent leur héritage et leur culture africains.

Bien qu’elle tombe à la même saison que la Nativité de Jésus, Kwanzaa ne remplace pas Noël et ce n’est pas non plus une fête religieuse.

Comment se déroule le rite Kwanzaa ?

Avec le salut de « Habari gani » au mois de décembre, les citoyens noirs américains, et ceux qui ont fait leur cette commémoration, vous souhaitent la bienvenue à la célébration de Kwanzaa au mois de décembre.

Pendant ces jours de festival, les familles et communautés noires organisent une série d’activités qui ont pour axe central le Nguzo Saba africain (Les Sept Principes). Avec des danses, de la nourriture, de la poésie, des histoires et de l’art, l’héritage noir met en lumière les valeurs d’Umoja (Unité), Kujichagulia (Autodétermination), Ujima (Travail collectif et responsabilité), Ujamaa (Économie coopérative), Nia (Objectif), Kuumba (créativité) e lmani (foi).

La cérémonie, qui est un acte personnel, mais non liturgique, prépare dans les foyers une table habillée d’une nappe individuelle en paille ou en tissu qui représente les fondements historiques de la lignée africaine. Sur celui-ci sont placés les symboles de Kwanzaa, où le candélabre avec les 7 bougies est l’ornement principal, et qui est accompagné de l’épi de maïs, des fruits et/ou légumes, des cadeaux et de la coupe. De plus, d’autres décorations peuvent être ajoutées pour convenir aux célébrants. La table peut avoir des drapeaux panafricains ou des symboles de différentes cultures africaines.

En ces sept jours de Kawanzaa 2021, les participants ne doivent pas s’écarter du vrai sens de la fête, car l’exaltation de la culture et des droits qui appartiennent à la race africaine est l’objectif principal.

Quant aux cadeaux qui sont offerts à Kawanzaa, ils doivent être de nature éducative ou artistique.

L’allumage des bougies

À partir du 26 décembre, chaque jour, une bougie doit être allumée de gauche à droite.

Les rouges s’allument généralement en premier, puis les verts. Chaque bougie représente un principe précis. La bougie noire est toujours la première.

Pour chaque jour et pour chaque bougie, il y a un but. De cette façon:

• Le 26 décembre est le premier jour de Kwanzaa, la journée devrait être consacrée à la famille et à la communauté après avoir allumé la première bougie. Umoja est le principe qui aide à maintenir l’unité dans la famille et dans la communauté.

• Le 27 décembre est le deuxième jour de Kwanzaa, consacrez-le à affirmer vos pensées et votre volonté de manière positive et constructive. Kujichagulia est l’autodétermination qui vous permet d’être responsable et de parler pour vous-même.

• Le 28 décembre est le troisième jour de Kwanzaa, vous devez consacrer la journée à la communauté, en faisant un travail socialement utile. Ujima est le principe qui régit le travail collectif effectué pour construire et maintenir une communauté.

• Le 29 décembre est le quatrième jour de Kwanzaa, pendant la journée une attention particulière doit être accordée à ceux qui peuvent avoir besoin de notre soutien. Ujamaa est une coopération économique, créée pour soutenir les autres.

• Le 30 décembre est le cinquième jour de Kwanzaa, pendant la journée une attention particulière doit être accordée à ceux qui peuvent avoir besoin de notre aide. Nia est la finalité principale, celle qui permet de construire et développer la communauté pour le bien de tous.

• Le 31 décembre est le sixième jour de Kwanzaa, une journée dédiée à la créativité. Kuumba, c’est la créativité qui permet de laisser une meilleure communauté aux générations futures.

• Le 1er janvier est le septième et dernier jour de Kwanzaa, pendant la journée vous devriez avoir plus confiance en vous-même et en les personnes que vous aimez ou respectez. Imani est le principe qui permet de croire en quelqu’un (parents, guides, animateurs).

