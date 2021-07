Quand commence la bêta multijoueur de Halo Infinite ? Voici comment s’inscrire

La bêta multijoueur de Halo Infinite commencera bientôt, alors voici votre chance de vous inscrire au programme Insider et, espérons-le, d’obtenir une invitation.

Le mode en ligne de Microsoft pour leur plus grande exclusivité Xbox sera gratuit et fonctionnera à 120 images par seconde. L’expérience principale a été retardée en raison de vives critiques concernant ses graphismes et d’autres problèmes, mais elle devrait enfin être lancée pendant les vacances de cette année.

Alors que tout le monde est ravi du retour de Master Chief, vous pourrez peut-être profiter de son compagnon en ligne très bientôt si vous êtes extrêmement chanceux.

Révélation multijoueur officielle Halo Infinite

Quand commence la version bêta de Halo Infinite ?

La date de sortie de la version bêta multijoueur de Halo Infinite est le 29 juillet.

Aucune heure de sortie n’a été révélée au moment de la rédaction, mais elle devrait être annoncée lors du livestream de 343 Industries. Vous pourrez le regarder sur Twitch ou YouTube le 28 juillet à 14h00 PT, 17h00 ET et 22h00 BST.

Quand la bêta multijoueur se termine-t-elle ?

La démo multijoueur se terminera le 1er août. Cela signifie que vous n’aurez que trois jours pour profiter d’un bref aperçu du produit gratuit.

En ce qui concerne ce qui sera inclus, 343 Industries ont déclaré qu’il y aurait une arène de robots pour recueillir des commentaires sur leurs performances en ligne. Vous pourrez combattre ces robots sur trois cartes : Live Fire, Recharge et Bazaar.

Étant donné que le tir constituera une partie importante de l’échantillon jouable, vous pourrez également essayer de nouvelles armes, notamment des armes telles que le pistolet à plasma, le BR75, le Heatwave et le Skewer. Et, en tant que partie préférée de tout le monde dans n’importe quel jeu, vous pourrez également donner votre avis sur les menus et l’interface utilisateur des passes de combat.

Comment s’inscrire à la version bêta de Halo Infinite

Vous vous inscrivez à la version bêta de Halo Infinite en créant un profil Insider.

Visitez le site Web Halo Insider et suivez les étapes ci-dessous :

Cliquez sur S’inscrire et utilisez les détails de votre compte Xbox Live Autorisez Halo Waypoint à accéder à vos informations Xbox Live Confirmez que vous avez 18 ans ou plus et acceptez la déclaration de confidentialité Sélectionnez Rejoindre le programme Entrez votre adresse e-mail préférée, choisissez votre fuseau horaire et sélectionnez oui pour obtenir des conseils et des offres sur la franchise Cliquez sur oui pour un vol sur console ou PC en fonction de votre plate-forme, puis entrez le reste de vos informations pertinentes

Après avoir rempli toutes les pages des informations requises, votre profil Halo Insider sera complet. Cela ne garantit pas que vous serez invité à la version bêta, mais cela vous donne au moins une chance.

