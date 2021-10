Quand commence la NBA : calendrier, format, Playoffs, All-Star et Finales

La nouvelle saison du NBA 21/22 est au coin de la rue où dollars de Milwaukee défendra la position des champions actuels. Parmi les poules pour remporter le ring de la saison 2022, on trouve le Filets de Brooklyn de James durcir et le controversé Kyrie Irving, Les Lakers de Los Angeles de James Lebron après leur élimination retentissante la saison dernière, les Guerriers de l’état d’or de Stephen Curry et, comment pourrait-il en être autrement, les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Cette saison sera spéciale car la ligue de basket la plus importante au monde fêtera ses 75e anniversaire.

Calendrier NBA 2021/2022

La saison régulière de la NBA 21/22 débutera en octobre et se jouera du 19 de ce mois au 10 avril 2022, où les 15 équipes des deux conférences s’affronteront. Les Jouer, le nouveau format de style éliminatoire introduit par la NBA il y a un an qui permet à deux équipes classées entre le septième et le 10e en saison régulière de se battre pour une place en éliminatoires, aura lieu du 12 avril 2022 au 15 avril 2022. Le Séries éliminatoires ils se disputeront du 16 avril de 2022 où les six meilleures équipes de chaque conférence plus deux « play-offs » s’affronteront lors des huitièmes de finale du 1er tour, des demi-finales et des finales de conférence. Après ces finales de conférence viendra le grand final pour la bague NBA 21/22, à partir du 2 juin 2022.

Format NBA 2021/2022

Calendrier NBA 21/22

Phase régulière: 19 octobre 2021 au 10 avril 2022

Jouer: 12 avril 2022 au 15 avril 2022

Séries éliminatoires: au 16 avril 2022

Finales: au 2 juin 2022

Dans la phase régulière, les 15 équipes des deux conférences, l’Est et l’Ouest, s’affronteront. Les Play-In sont l’un des « nouveaux » ajouts aux séries éliminatoires qui fonctionnent comme un play-off pour la septième place. Il s’agit d’un « mini-tournoi » en trois parties où le premier match pour la septième place est joué par les septième et huitième de chaque conférence ; dans le deuxième match, ils affronteront les neuvième et dixième classés : le troisième match sera joué par le perdant du premier match contre le vainqueur du deuxième. Play-Offs Les Playoffs se jouent au meilleur des sept, le vainqueur remportant la victoire après avoir remporté 4 matchs. La Finale se poursuivra avec le même format, établi après la Finale 2014, avec le 2-2-1-1. Ce modèle maintient le schéma des séries éliminatoires ou des séries éliminatoires où une journée supplémentaire sera également incluse entre les matchs 6 et 7.

NBA All-Star 2022 : format et étoiles

La 71e édition de NBA All-Star 2022 se jouera au Rocket Motgage FieldHouse à Cleveland entre lui samedi 19 et dimanche 20 février. La saison dernière, Luka Doncic est entré dans l’histoire en étant couronné le plus jeune Européen à remporter une place dans le All Star à partir de cinq ans de suite (il a été laissé de côté lors de sa première année dans la ligue en tant que recrue).

Le format classique All-Star, où les meilleurs joueurs de la Conférence Est et de la Conférence Ouest, choisis par le vote populaire, se rencontraient en un seul match, a évolué au fil du temps vers le format actuel. Depuis 2020, les meilleurs joueurs de chaque Conférence sont élus qui, en tant que draft, choisissent les onze joueurs qui feront partie de leurs équipes. Le choix des joueurs est libre et peu importe dans quelle Conférence chacun joue. Dans la première édition de ce nouveau format, James Lebron et Giannis Antetokounmpo étaient les capitaines d’équipe, alors qu’en 2021 ils étaient à nouveau Lebron James et Kévin Durant.

#NBAAllStar 2022 est à Cleveland, OH ! Le 71e match annuel des étoiles de la NBA se déroulera le dimanche 20 février au Rocket Mortgage FieldHouse, domicile des Cavaliers, lors de la saison du 75e anniversaire de la NBA. pic.twitter.com/b8xN572dOU – #NBAAllStar (@NBAAllStar) 8 mars 2021