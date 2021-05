Quand commence la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina?

. Nuestra Belleza Latina: Annoncé lors de la nouvelle saison de

De 2007, date de début de la première édition de Nuestra Belleza Latina, jusqu’en 2018, date de la dernière saison de l’émission de téléréalité, le concours Univisión est devenu l’un des programmes les plus regardés à la télévision latine aux États-Unis.

Et ce 18 mai, quelques semaines après le début du processus d’inscription des candidats à la couronne, il a été annoncé dès le départ sur l’Univision que la 12e saison de Nuestra Belleza Latina reviendrait à l’écran à l’automne.

Cela a été confirmé par Univisión, qui a également annoncé que la nouvelle saison du concours de beauté serait chargée de changements et que la reine recherchée comme successeur de Castillian Migbelis, brisera tout paramètre de beauté.

La chaîne de télévision a assuré que le programme honorerait à nouveau le talent, la force et la beauté des femmes latines, mais a averti que ce serait une saison très diversifiée.

«Nuestra Belleza Latina» (saison 12) – La compétition de téléréalité la plus ancienne et la plus populaire d’Univision aura sa saison la plus diversifiée à ce jour et continuera sa mission de cultiver et d’améliorer les talents féminins pour forger la prochaine star d’Univision », a commenté la chaîne. à travers une déclaration.

Univisión a averti que cette fois la réalité est à la recherche de «beauté 360» pour faire évoluer «les concepts esthétiques conventionnels et découvrir le plus grand talent des Hispaniques», ce qui montre que la chaîne de télévision sera plus inclusive et variée lorsqu’il s’agira de choisir les candidats, loin d’un seul paramètre de la beauté, qu’il a longtemps été commandé de collecter.

Univisión a également révélé que cette 12e saison sera animée par l’ancienne Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza.

“Le programme explorera les peurs et les joies des candidats lorsqu’ils représentent la vraie beauté latine, à l’intérieur comme à l’extérieur”, a ajouté Univision dans son communiqué.

Luis Silberwasser, président du groupe de réseau de télévision Univision, a assuré que la chaîne reste engagée à fournir une programmation de qualité qui va au-delà de ce qui a été vu.

«C’est une période passionnante chez Univision, et je suis fier d’aider à planifier le cours de notre transformation afin que cette société médiatique emblématique aille encore plus loin», a déclaré le dirigeant. “Nous nous concentrons sur l’union des Hispaniques avec des programmes qui favorisent le visionnement de la télévision en direct et suscitent la passion pour leur communauté, leur famille et leur culture.”

L’ancienne reine vénézuélienne Migbelis Castellanos, qui a représenté son pays dans Miss Univers, a été la dernière Nuestra Belleza Latina à être couronnée, et aura pour mission de délivrer le titre à la nouvelle beauté qui s’élève avec le triomphe.