Quand commence le Black Friday 2021 sur Amazon ? Ce sont les dates clés | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon commence le grand rendez-vous de l’année dans les achats avec de nombreuses remises en avance sur les téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, consoles et tout le monde de la technologie.

Le 26 novembre prochain est la date marquée sur le calendrier pour tous ceux qui veulent économiser sur leurs achats, il sera célébré le Black Friday 2021. C’est un jour très spécial qui rivalise avec d’autres comme Prime Day ou 11.11 où des millions seront trouvés de produits proposés.

Comme chaque année, Amazon fêtera le Black Friday en beauté avec tant de produits à prix réduits, certains avec leurs prix minimum tout au long de l’année, que de nombreuses personnes comme vous et nous-mêmes prépareront.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Sachant quand est le prochain Black Friday, Amazon célébrera non seulement ce jour avec des offres, mais en aura beaucoup plus avec des offres de toutes sortes parmi l’ensemble de son catalogue de produits.

Continuez à lire pour savoir quelles dates vous êtes intéressé à garder à l’esprit pour économiser beaucoup d’argent sur les produits technologiques, avec un Jusqu’à 40% dans beaucoup d’entre eux.

Offres anticipées du Black Friday : jusqu’au 18 novembre

Pendant 11 jours, du 8 novembre et jusqu’au 18 novembre prochain, Amazon publie chaque jour de nombreuses offres spéciales, comme vous avez pu le constater parmi les meilleures offres technologiques que nous publions.

Plus d’une semaine où nous avons pu trouver des produits très bon marché, par exemple toutes les enceintes de la gamme Echo et bien plus encore.

Semaine du Black Friday sur Amazon : du 19 au 29 novembre

Le vendredi 19 novembre, la grande semaine commence, le plus important, des remises sur Amazon.

C’est le vendredi précédant le « Black Friday » qui lance les meilleures et les plus importantes offres que vous pouvez trouver de l’année sur Amazon et de nombreux autres magasins Internet.

La semaine du Black Friday est célébrée entre le vendredi 19 novembre et le lundi 29 novembre car ce lundi est le fameux Cyber ​​lundi, une autre date exceptionnelle où les boutiques en ligne en profitent pour obtenir les dernières remises.

Nous vous recommandons d’être particulièrement attentif aux offres le 19 novembre à partir de 00h00 car sûrement vous trouverez les meilleures offres et elles peuvent être terminées très rapidement.

Plus d’offres après le Black Friday : Noël et les Rois Mages

Si vous pensiez que la semaine du Black Friday mettait fin aux offres incroyables auxquelles nous pouvons nous attendre, vous vous trompez car d’autres sont à venir.

Du 1er au 23 décembre, vous pouvez également trouver des produits à prix réduit dans le cadre de la Offres de Noël Amazon.

Après Noël, du 26 décembre au 4 janvier, Amazon proposera également des offres spéciales pour obtenir des produits pour les Rois Mages.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.