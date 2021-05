Quand commence le Giro d’Italia?

03/05/2021 à 19:23 CEST

Martí Grau

le Giro d’Italia 2021 Il commence le samedi 8 mai et se termine le 30 du même mois. Pendant ces jours, le parcours de l’épreuve cycliste italienne comportera un total de 21 étapes. Cette édition débute par un contre-la-montre individuel. Au départ et à l’arrivée à Turin, les premières étapes se déroulent dans la région du Piémont.

Au total, il y aura deux étapes du contre-la-montre, sept étapes de niveau et le reste sera divisé entre 12 étapes de montagne, certaines avec des montées de plus de 2000 mètres.

FAVORIS DU GIRO 2021

Parmi les cyclistes avec plus d’options pour prendre le Giro est le colombien Egan bernal. Champion du Tour de France 2019, Bernal a désormais des options pour le titre après une année marquée par des blessures.

Avec Bernal, il y a aussi d’autres candidats tels que Romain Bardet, Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali et même espagnol Mikel Landa, quatrième position du Giro 2019.

O VOIR LE TOUR D’ITALIE À LA TÉLÉ

Le Giro d’Italia 2021 est visible dans toute l’Europe via le canal Eurosport et également via l’application Global Cycling Network (GCN +). Dans d’autres secteurs d’Europe comme le Royaume-Uni, l’Italie, la France ou la Belgique, ils auront également leur propre chaîne pour suivre la diffusion en direct.

Royaume-Uni: S4CItalia: Rai Sport France: L’Equipe TV Belgique: Sporza Espagne: Eurosport / Global Cycling Network (GCN +)

Par contre, en Amérique latine, on peut le voir sur la chaîne ESPN, tandis qu’en Colombie, pays étroitement lié au cyclisme, on le verra à travers la chaîne de Caracol.

Le Giro est l’un des grands défis de la saison cycliste. Avec des parcours plus exigeants à chaque étape, la compétition cycliste en Italie s’annonce très compétitive cette année.