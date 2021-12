Quand commence le Rallye Dakar 2022 et où est-il ?

30/12/2021

Act à 11h46 CET

Ronald goncalves

Avec l’arrivée de 2022, le Rallye Dakar, plus précisément, la 44e édition du test de véhicule emblématique. Quand commence le Dakar 2022 ? Le 1er janvier prochain. Où est? Comme les années précédentes, il est contesté en Arabie Saoudite.

Contestée dans toutes les localités saoudiennes, et occupant au passage une distance de environ 8 177 kilomètres pendant la course, aura la présence de 81 pilotes et copilotes de nationalité espagnole, parmi lesquels se démarquer Calos sainz (trois fois champion de la course) et Nani Rome (deux fois champion de la course). Ceci, en plus, représente une augmentation par rapport à l’année dernière, où 68 compatriotes ont participé.

Cependant, bien sûr, le nombre de pilotes participants est encore plus élevé, s’élevant à un énorme plus de 1000 pilotes et co-pilotes. Il y aura des participants de 55 pays au maximum, bien que Espagne, La France Oui Pays Bas Ce seront ceux qui seront le plus représentés et, par conséquent, sont en train de devenir les plus importants de l’ensemble de l’événement.

QUAND COMMENCE LE RALLYE DAKAR 2022 ?

le Rallye Dakar 2022 connaîtra sa première étape ce Samedi 1er janvier 2022, partant de la ville de Djeddah vers Ha’il, et se déroulera tout au long des deux premières semaines du mois jusqu’au 14.