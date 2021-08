Quand commence Nuestra Belleza Latina ?

in

. La première de la saison 12 de Nuestra Belleza Latina a déjà une date: quel jour commence-t-elle?

Les fans de Nuestra Belleza Latina sont sortis de l’excitation, après le retour de l’émission de téléréalité sur les écrans d’Univisión. Et bien que le réseau de télévision ait déjà annoncé depuis le printemps que la saison numéro 12 du concours serait diffusée en septembre, ils ont rapporté ce mardi que le programme avait déjà une date et une heure.

À travers le compte officiel Nuestra Belleza Latina sur Instagram, il a été révélé que le concours de beauté, qui donne au gagnant la possibilité de devenir une célébrité dans le monde du divertissement en tant qu’animateur de télévision, commencera le dernier dimanche de septembre. .

« On revient en beauté ! ✨ Et cette saison nous couronnerons une nouvelle star. ??

#NuestraBellezaLatina revient le dimanche 26 septembre prochain à 20h / 7h via @Univision. 💜 », était le message avec lequel les nouvelles données de l’émission de téléréalité ont été révélées, qui a duré près de trois ans hors diffusion.

L’annonce était accompagnée d’une vidéo saisissante, dans laquelle apparaissent plusieurs des femmes qui seront les protagonistes de cette édition, comme Alejandra Espinoza, qui sera l’animatrice officielle du concours qui l’a propulsée vers la gloire.

Dans le clip, on voit l’ancienne reine de beauté mexicaine marcher avec une grande confiance, alors qu’elle parle du concours comme de la plate-forme qui aide les femmes autonomes qui veulent briller à arriver là où elles veulent être.

« Il y a un endroit où les rêves deviennent réalité », entend-on dire le premier vainqueur de Nuestra Belleza Latina, tandis que le dernier détenteur de la couronne et du titre, le Vénézuélien Migbelis Castellanos, ajoute : « Nuestra Belleza Latina revient ».

Et en mentionnant les qualités que la prochaine Nuestra Belleza Latina aura, entre autres caractéristiques, elles soulignent qu’elle est une femme «charismatique, terrifiée, combattante et courageuse».

Dans la promotion apparaît également Miss Colombie 2011, Daniella Álvarez, qui fera partie du jury avec Jomari Goyso, et qui est devenue un exemple de courage et d’amélioration, après qu’une de ses jambes a été amputée l’année dernière, après avoir subi un infection grave dans son corps.

Et bien que pendant de nombreuses années Nuestra Belleza Latina ait été un concours qui a promu l’image d’un type particulier de beauté, où les stéréotypes envoyés pour être collectés il y a longtemps ont été réaffirmés, contrairement à cet itinéraire, Nuestra Belleza Latina cherchera, comme il l’a fait dans la saison 11 , à une femme authentique, intelligente et séduisante, quelle que soit sa morphologie, sa taille et encore moins son âge.

« La NBL est pour toutes les femmes et surtout les femmes. Elle accompagnera les candidats dans leurs expériences inspirantes et révélera leurs peurs et leurs joies lorsqu’ils représentent la vraie beauté des Latinas, à l’intérieur comme à l’extérieur », a déclaré Univision dans un communiqué, annonçant le retour de l’émission.

“Nuestra Belleza Latina se propone encontrar a las hispanas de mayor talento y empuje en Estados Unidos, quienes competirán para romper los estereotipos de belleza en la sociedad”, agregó el canal, reiterando su compromiso de luchar contra los estereotipos, que tanto daño hacen en la société.