Quand commence Yom Kippour 2021 ?

. Les dirigeants allemands ont visité le site de l’attaque meurtrière aux armes antisémites le jour saint de Yom Kippour, lorsque les Juifs ont exigé des mesures pour protéger la communauté de la menace croissante de la violence néo-nazie.

Yom Kippour, qui signifie Jour des Expiations, est la fête la plus sacrée et solennelle de la communauté juive de toute l’année, car c’est un jour de restauration de la relation avec Dieu par son pardon divin, après s’être repenti et avoir fait pénitence pour les dix jours de Roch Hachana.

En hébreu, “Yom” signifie jour, et “Kippour” signifie expiation, pour nettoyer la culpabilité au moyen d’un sacrifice. La racine du mot kapar signifie faire l’expiation, réconcilier, purger ; un autre mot dérivé est koper, qui signifie rançon, et est parallèle au mot racheter. Cela signifie l’expiation en offrant un substitut. Le mot koper dans la Bible était couramment utilisé pour désigner les rituels des prêtres lévitiques lorsqu’ils aspergeaient le sang du sacrifice et faisaient l’expiation pour le pécheur.

Le pape François a adressé un salut spécial aux Juifs qu’il a félicités pour leur prochain Nouvel An “Rosh Hashanah”, ainsi que pour les vacances de “Yom Kippour” et “Succot”. https://t.co/ChWIdxPi8j – Presse ACI (@aciprensa) 5 septembre 2021

Quand est la célébration cette année?

Selon The Nation, Yom Kippour est célébré le dixième jour du mois appelé « Tishrei » (septembre) dans le calendrier lunaire juif. C’est le premier mois du calendrier hébreu moderne, symbolisant la création du monde.

Ce 2021, Yom Kippour est célébré dès l’apparition de la première étoile le mercredi 15 septembre au soir, et culmine au crépuscule le jeudi 16 septembre.

Comment sont nées ces vacances ?

Selon la tradition juive, Yom Kippour trouve son origine au temps de Moïse et de l’exode que le peuple d’Israël a dû vivre lorsqu’il a quitté l’Égypte. L’histoire raconte que Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les dix commandements de Dieu, mais quand il est descendu de la montagne, il a constaté que son peuple célébrait lors d’une fête en adoration à l’image d’un veau d’or, ainsi, rempli d’In colère contre l’affront contre Dieu, Moïse se mit à détruire le veau, de même que les tables des commandements.

Selon Parade, cela a conduit Moïse (le même mensch qui a conduit les Israélites hors d’Égypte) à gravir le mont Sinaï pour demander à Dieu de leur pardonner. Dieu n’a cédé qu’après deux périodes de 40 jours au sommet du mont Sinaï. Yom Kippour honore le jour où Moïse est descendu de la montagne après que Dieu ait pardonné aux Israélites.

Le Seigneur dit à Moïse : « Assurez-vous de célébrer le Jour des Expiations le dixième jour du même mois, neuf jours après la Fête des Trompettes. Vous le célébrerez comme un jour officiel de sainte assemblée, un jour pour renoncer à vous-même et présenter des offrandes spéciales au Seigneur. Ne faites aucun travail tout au long de la journée car c’est le jour des expiations, lorsque des offrandes de purification sont présentées pour vous, pour vous rendre justes devant le Seigneur votre Dieu. Ceux qui ne se renieront pas ce jour-là seront exclus du peuple de Dieu ; et je détruirai ceux d’entre vous qui font quelque travail ce jour-là. Vous ne devriez pas travailler du tout ! C’est une loi perpétuelle pour vous, à accomplir de génération en génération où que vous viviez. Ce sera un jour de repos absolu, et ce jour-là, vous devrez renoncer à vous-même. Ce jour de repos commencera au coucher du soleil le neuvième jour du mois et se prolongera jusqu’au coucher du soleil le dixième jour ». – Lévitique 23 : 26-32

Rituel du pardon

Décrit dans Lévitique 16 : 1-34, le rituel d’expiation a commencé avec Aaron, ou les futurs grands prêtres d’Israël, entrant dans le Saint des Saints. Dieu a souligné la solennité de la journée en disant à Moïse d’avertir Aaron de ne pas entrer dans le Saint des Saints chaque fois qu’il en avait envie, mais seulement en ce jour spécial une fois par an, afin qu’il ne meure pas (v. 2). C’était une cérémonie à ne pas prendre à la légère, et les gens devaient comprendre que l’expiation des péchés devait être faite à la manière de Dieu. Avant d’entrer dans le tabernacle, Aaron devait se laver le corps et revêtir des vêtements spéciaux (v.4), puis sacrifier un veau en sacrifice d’expiation pour lui et sa famille (v.6,11). Le sang du veau devait être répandu sur l’arche de l’alliance. Plus tard, Aaron devait apporter deux boucs, un pour être sacrifié « à cause des impuretés des enfants d’Israël, de leurs transgressions et de tous leurs péchés » (v.16), et son sang a été aspergé sur l’arche de l’alliance. . L’autre chèvre a été utilisée comme bouc émissaire. Aaron mit ses mains sur sa tête et confessa sur lui la rébellion et la méchanceté des enfants d’Israël, et le relâcha dans le désert par la main d’un homme destiné à cela (v.21). Le bouc a porté sur lui tous les péchés du peuple, qui ont été pardonnés pour une autre année (v.30).

Comme vous pouvez le voir, Yom Kippour est un jour complètement de recueillement spirituel, de prière et de rencontre avec Dieu dans les synagogues. Il n’y a pas de travail ce jour-là, il n’y a pas de fêtes et aucune autre activité n’est réalisée qui ne soit dédiée à la prière et à la prière pour recevoir le pardon et suivre une nouvelle année sans culpabilité.

LIRE LA SUITE : Yom Kippour 2021 : ce qu’il faut savoir sur la fête juive