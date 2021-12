Quand commencent et se terminent les 12 jours de Noël ?

Les 12 jours de Noël sont-ils avant ou après Noël ? (Photo : .)

La plupart d’entre nous connaîtront le célèbre chant de Noël « Les 12 jours de Noël » – et connaîtront les paroles « … et une perdrix dans un poirier ».

Mais l’air de Noël populaire fait en réalité référence à une période festive appelée Twelvetide, qui est reconnue et célébrée par un certain nombre de confessions chrétiennes – et qui se termine par Twelfth Night, lorsque traditionnellement les décorations sont retirées.

Alors, quand se déroulent les 12 jours et devez-vous vraiment offrir à votre amour des tourterelles ?

Voici tout ce que vous devez savoir avant que vos recherches sur Amazon ne deviennent étranges.

Quand ont lieu les 12 jours de Noël ?

Les 12 jours de Noël commencent le jour de Noël et se terminent le 5 janvier.

En 2021, le premier jour de Noël est le samedi 25 décembre, tandis que le 12e jour de Noël a lieu le mercredi 5 janvier.

Le 25 décembre est le premier des 12 jours de Noël (Photo : .)

Ce ne sont pas les 12 jours qui précèdent le jour de Noël.

Que se passe-t-il pendant les 12 jours de Noël ?

Twelvetide, parfois appelé Christmastide, célèbre essentiellement la Nativité de Jésus-Christ.

Chaque jour est consacré à un saint, à un événement important de l’histoire chrétienne ou, bien sûr, à Jésus lui-même.

Naturellement, le premier jour de Noël (25 décembre) est consacré à la célébration de la naissance de Jésus-Christ.

le deuxième jour de Noël (Le 26 décembre) est peut-être le lendemain de Noël pour la plupart, mais c’est aussi la Saint-Étienne.

le troisième jour de Noël (27 décembre) a célébré la Saint Jean Apôtre. Il est le saint patron de la loyauté et de l’amitié, ainsi que l’auteur du livre de l’Apocalypse.

le quatrième jour de Noël (28 décembre) s’intitule « La fête des Saints Innocents », une journée de commémoration en pensant aux bébés garçons tués lors de la recherche du roi Hérode pour l’enfant Jésus.

le cinquième jour de Noël (29 décembre) est un autre jour de commémoration, cette fois pour l’ancien archevêque de Cantorbéry St Thomas Becket, qui a été assassiné ce jour-là en 1170.

Une statue célébrant Jésus-Christ (Photo: .)

le sixième jour de Noël (30 décembre) est le jour de St Egwin de Worcester.

le septième jour de Noël (31 décembre) est le réveillon du Nouvel An. Aujourd’hui, le pape Sylvestre Ier est généralement commémoré et célébré.

le huitième jour de Noël (1er janvier) est le jour du Nouvel An, un moment propice pour célébrer la mère de Jésus, Marie.

le neuvième jour de Noël (2 janvier) célèbre saint Grégoire de Nazianze et saint Basile le Grand, tous deux du IVe siècle.

le dixième jour de Noël (3 janvier) est la Fête du Saint Nom de Jésus.

le onzième jour de Noël (4 janvier) célèbre Sainte Elizabeth Ann Seton, une sainte américaine qui a vécu dans les années 1700 et 1800.

le douzième jour de Noël (5 janvier) est parfois appelée l’Epiphanie Eve, car elle précède l’Epiphanie – un jour qui commémore la première manifestation de Jésus-Christ. En règle générale, l’Épiphanie est célébrée par les chrétiens orthodoxes et les catholiques.

Deux tourterelles – le cadeau de Noël parfait ? (Photo : .)



PLUS : Boîtes et kits de livraison de nourriture de Noël à essayer dans les semaines à venir



PLUS : Dernières dates de publication de Noël 2021 : Royal Mail, Amazon et John Lewis révèlent quand acheter avant Noël

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();