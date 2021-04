Quand commencent les concerts «American Idol»?

ABC / Eric McCandless American Idol

Ce soir, le 12 avril, c’est le premier «live show» de cette saison d’American Idol. Les 16 meilleurs candidats ont été révélés hier soir et ce soir, ils s’affronteront dans l’espoir de devenir le prochain chanteur vedette du pays.

Les 16 meilleurs concurrents sont:

• Alanis Sophia

• Alyssa Wray

• Ava août

• Beane

• Caleb Kennedy

• Casey Bishop

• Cassandra Coleman

• Chayce Beckham

• Colin Jamieson

• Deshawn Goncalves

• Grace Kinstler

• Graham DeFranco

• Hunter Metts

• Madison Watkins

• Willie Spence

• Wyatt Pike

Voici ce que vous devez savoir:

Luke Bryan manquera son premier spectacle en direct

Ce soir, Luke Bryan sera hors de la première émission en direct car il a été testé positif pour Covid-19.

Le chanteur a fait cette annonce le lundi 12 avril en écrivant sur Twitter: «Cela m’attriste de dire que je ne ferai pas partie de la première émission en direct de @ AmericanIdol ce soir. J’ai été testé positif au COVID, mais je vais bien et j’espère être de retour bientôt. “

Je suis triste de dire que je ne ferai pas partie de la première émission live @AmericanIdol de ce soir. J’ai été testé positif au COVID mais je vais bien et j’ai hâte d’y revenir bientôt. – Luke Bryan (@LukeBryanOnline) 12 avril 2021

Comment les choses vont-elles être avec Bryan hors de l’image?

Selon CNN, Paula Abdul remplacera la chanteuse country. Dans une déclaration au point de vente, le réseau a partagé: “Luke manquera à notre première émission en direct #AmericanIdol ce soir, mais il se repose maintenant en quarantaine à la maison et nous lui souhaitons un prompt rétablissement.”

Comme les fans se souviendront, Abdul faisait partie de dix saisons d’American Idol lorsque l’émission a été diffusée sur Fox.

Pour le moment, on ne sait pas exactement combien de temps Abdul restera dans le fauteuil du juge.

Pourquoi Paula Abdul a-t-elle quitté “Idol”?

Maintenant qu’Abdul remplace Bryan, les gens peuvent se demander ce qui l’a poussée à quitter Idol en premier lieu.

Selon un article de MTV News, Abdul a quitté l’émission au milieu de négociations pour une augmentation de son salaire.

Le point de vente a écrit: «Le Times a rapporté qu’Abdul avait gagné environ 2 millions de dollars la saison dernière et cherchait une grosse augmentation, refusant finalement une augmentation de salaire de 30% et un contrat pluriannuel d’une valeur de plus de 10 millions de dollars. Selon TMZ, les producteurs de l’émission ont fait une offre initiale que Abdul n’a pas aimé, puis ont refusé une contre-offre du juge et lui ont fait une autre offre. Mais au lieu de répondre, Abdul aurait surpris toutes les personnes impliquées en tweetant ses adieux à l’émission mardi soir. Le New York Daily News a fixé son prix de départ à 12 millions de dollars par saison. “

Avant cela, a rapporté MTV, Abdul a déclaré qu’elle se sentait «sous-estimée» par les producteurs de l’émission.

Que fait Abdul depuis lors? En 2016, il se produit pour la première fois en 26 ans au Mixtape Festival en Pennsylvanie. Cette même année, il part également en tournée avec Boyz II Men, qui marque sa première tournée en 25 ans.

Dans une interview avec Elle en 2016, on a demandé à Abdul ce qui l’avait poussée à revenir sur scène après 20 ans.

Elle a répondu:

De nombreuses raisons! J’ai fait une longue pause et j’ai subi des blessures dans le passé. Puis je suis retourné à la télévision avec American Idol et cela a pris une bonne décennie de ma vie. Ensuite, je suis aussi sorti pour faire un peu plus de télévision. J’ai toujours voulu remonter sur scène, car il me manquait. Je souhaitais reprendre contact avec les personnes qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière et pouvoir les revoir. De plus, ils m’ont demandé tout le temps si je le referais un jour. Finalement j’ai dit: tu sais quoi? Je veux le faire et je vais en faire une priorité. Je suis très passionné par ça et c’est amusant, et je veux me connecter avec mes fans à travers le pays.

Ce soir, les émissions en direct d’American Idol seront diffusées à 20h00 sur ABC.

