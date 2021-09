Kids’ Choice Awards Mexique 2021 : Quand, comment et à quelle heure les voir | Instagram

Une nouvelle édition des Kids ‘Choice Awards Mexico arrive, qui proposera une excellente programmation musicale à ne manquer pour rien au monde, alors continuez à lire pour découvrir tous les détails de cet événement.

Il s’agit d’un événement de Nickelodeon qui réunit le meilleur du cinéma, de la télévision et de la musique, où le public a également la possibilité de voter pour son artiste préféré, cette fois c’était jusqu’au 22 août.

Et si vous voulez faire à nouveau partie de cette fête, vous devez savoir quel jour elle arrivera et à quelle heure précise pour ne rien manquer.

Cette année, le public a voté à célébrités Dans 22 catégories : Acteur préféré, Actrice préférée, Latin pop Arsita, K-pop Bomba, Dessin animé préféré, Créateur #ParaTi, Top créateur, Icône de la mode, MVP des jeux, Instapets, Master fandom, Nick Show Fav, New @ Artist, New @ idol, Stickiest Rola, Ship of the Year, Favorite Show, World Hit, Viral of the Year, YouTuber + cool, Favorite Squad et Inspiration.

Il convient de noter que certains noms trouvés dans les triplets sont Danna Paola, Bala, Los Polinesios, Morat et Camilo, entre autres.

Du côté des présentateurs, il est devenu officiel que les frères Skabeche et Fede Vigevani rencontreraient, accompagnés du groupe colombien Piso 21, le groupe mexicain Matisse et Karol Sevilla, qui vient de sortir son deuxième single “No one comprend you” et est également nominé comme “Créateur + Top”, en compétition contre Leslie Polinesia, Kenia Os et Piculincito.

D’autre part, Nickelodeon Latin America confirme également la présence de grandes stars aux récompenses, telles que Luis de la Rosa, Andy Zurita, Fefi Olivera, Orson Padilla, Susana Cala, Héctor Trejo, Mau Otero, Isi Vives, Emi Velarde, Yolo Aventuras, Mike Raliuga, Braulio Garza, María Fernanda Zepeda, Shaula Ponce, Nicole Favre, l’équipe de cette année Ralf, Amaranta, María Malibrán et Carlitoz, et les lutteurs Kemonito et Soberano.

Selon la date fixée dans son communiqué, les Kids’ Choice Awards Mexico 2021 se tiendront le mardi 7 septembre prochain.

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur : 20h00 Chili, Paraguay, Venezuela et Bolivie : 21h00 Argentine, Brésil et Uruguay : 22h00

A noter que l’événement qui se tient depuis 2010 au Mexique est visible à travers la chaîne Nickelodeon Latin America, ses réseaux sociaux @nickelodeonla, la chaîne YouTube « Nickelodeon en espagnol » et sur Pluto TV.