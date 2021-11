Quand Cream a dit adieu au Royal Albert Hall

En 1968, le Royal Albert Hall de Londres était considéré par la plupart des gens comme le berceau de la musique classique au Royaume-Uni. Malgré l’accueil de concerts par le Pierres qui roulent, Les Beatles, Bob Dylan et d’autres au cours des cinq années précédentes, Et bien qu’il y ait eu des concerts de rock auparavant, il n’y a jamais eu de concert de rock aussi intense et aussi significatif que celui du 26 novembre 1968 Crème a officiellement fait ses adieux en tant que groupe.

En deux ans d’existence, le succès du trio avait été phénoménal ; ils ont conquis l’Amérique, se sont brouillés et ont redéfini ce qu’un trio rock avec une sensibilité blues pouvait accomplir. Il n’y a pas de groupe qui a suivi Cream avec un maquillage similaire qui n’ait pas été influencé par eux. La crème est devenue le modèle du heavy metal, et pourtant leur respect pour le blues et Jack BruceSon immense talent musical pour la composition leur a toujours donné un avantage sur leurs rivaux.

Avant de jouer deux soirs au Royal Albert Hall, Cream avait terminé une épuisante tournée de 19 villes d’Amérique, avant les deux soirées consécutives les 25 et 26 novembre. Les actes d’ouverture de leur spectacle d’adieu étaient Oui, encore huit mois avant de sortir leur brillant premier album et d’utiliser « Something Coming » de Leonard Bernstein de West Side Story comme point culminant de leur set, et Taste, le groupe de Rory Gallagher, qui, comme Cream, était un trio et un qui était également imprégné de la bleus.

L’ensemble de Cream comprenait des reprises de blues classiques telles que « I’m So Glad » (Skip James), « Sitting on Top of the World » (Mississippi Sheiks), « Cross Roads » (Robert Johnson), « Steppin’ Out » (Memphis Slim ) et « Spoonful » (Howlin’ Wolf). Ceux-ci ont été complétés par les propres compositions du groupe, « Chambre blanche » « Politicien », « Crapaud », avec Boulangerie au gingembrele long solo de batterie et bien sûr « Soleil de ton amour » la chanson qui a cassé Cream en Amérique.

Les concerts d’adieu de Cream ont été filmés par Tony Palmer, et l’année suivante, son documentaire perspicace a été diffusé sur la BBC avec un grand succès critique. Il était initialement prévu de sortir les concerts sous la forme d’un double album. Mais finalement, l’idée a été abandonnée et au lieu de cela, Goodbye a été publié en février 1969 avec quelques chansons en direct et trois enregistrées aux IBC Studios à Londres en octobre 1968. Les morceaux en direct ont été tirés d’un spectacle au LA Forum en octobre 1968.

Alors que les spectacles d’adieu de Cream n’étaient peut-être pas forcément les meilleurs, on ne peut nier leur importance, à la fois dans le folklore du groupe et dans la musique rock en général. Comment un groupe a-t-il pu durer un peu plus de deux ans, avoir autant de succès puis se séparer ? En fait, ce qu’ils faisaient, c’était établir un modèle d’un autre genre. Toute l’affaire des supergroupes allait s’avérer être la chose dans les années 70, à commencer par Foi aveugle, lequel Eric Clapton et Baker formé avec Steve Winwood et Ric Grech au début de 1969.

