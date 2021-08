Quand Cristiano débutera-t-il avec United ?

27/08/2021 à 18:58 CEST

Une fois son arrivée à Manchester United confirmée après une opération éclair entre Mendes, la Juventus et le club ‘Red Devil’ lui-même, il ne reste plus qu’à savoir quand Cristiano Ronaldo pourra faire ses débuts avec sa nouvelle équipe et ainsi consommer son retour au pays. douze ans plus tard. Le joueur était un de plus dans la pré-saison de la Juve afin qu’il puisse être physiquement disponible à partir de maintenant.

Même ainsi, les Portugais ne devraient pas entrer dans l’équipe de Solskjaer pour disputer le match entre Wolverhampton et Manchester United et, par conséquent, ses débuts n’auraient lieu qu’après la pause de l’équipe nationale. Ainsi, le premier duel que devra affronter l’équipe “diable rouge” pour reprendre les compétitions de clubs aura lieu le samedi 11 septembre. quand United rencontre Newcastle en Premier League.

C’est la date fixée pour Cristiano Ronaldo pour refaire ses débuts avec l’un des clubs de ses amours. Le Portugais n’a jamais caché son amour pour les couleurs des “diables rouges”, où il a joué entre 2003 et 2009, étant le club qui lui a permis de se faire un nom dans l’élite et de se classer parmi les meilleurs joueurs du monde. Maintenant, Cristiano rentre chez lui pour boucler un cercle plein de succès.